他穿「短袖內褲」直喊冷偷買暖氣 網友曝驚人電費

上周強烈冷空氣南下，全台各地有明顯涼意，面對低溫大家都有抗寒方法，不過有對夫妻卻因禦寒方式不同起了爭執。網友表示，自己的老公在家只穿短袖及內褲，睡覺只蓋一件被子，但他一直認為家裡太冷，執意要買暖氣讓氣溫升高，當她發現老公偷買暖氣時，她怒罵老公浪費錢，反招來老公的壞脾氣，她詢問網友「難道我錯了嗎？」

原Po在《爆廢公社公開版》上表示，「火大！老公在家裡只穿短袖及內褲，睡覺只蓋一件被子，一直跟我很冷說要買暖氣，」她勸老公應該多穿點，老公仍不聽，甚至偷偷買了暖氣機，原Po發現後直罵老公浪費錢，豈料老公還反向原Po發脾氣。

原Po認為「你（老公）不多穿還買暖氣，房間非常小幾乎沒有地方放暖氣」，她評估房間大小跟家裡經濟狀況後，直嗆若是老公穿暖點就不需要買暖氣了，她詢問網友「我覺得沒必要買暖氣，難道我錯了嗎？」

網友看了表示「對於一個手腳冰冷棉被蓋不暖的人，支持暖氣一票」、「這買了可以用很久，一家都用得到，實用的東西罵了沒意義」、「可能怕妳冷了，故意這樣講的」、也有人認為「呃1200w，妳老公收到電費應該就會惦惦了」、「應該買變頻冷暖空調，你老公買錯了」。