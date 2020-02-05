口罩女怒嗆外配「滾回妳的國家」 揮巴掌打落手機還推倒2歲半男童

一名男網友在爆料公社po文控訴，他的外籍太太日前在捷運象山站帶2歲半和3個月的小孩才剛踏出電梯出了站，忽然遇到一名戴口罩的婦女對著她們母子大喊「go back to your country, go back to your country!」

他太太當下不只嚇一跳，更覺得被歧視羞辱，正要上前理論時，這名婦人還不肯停下腳步一直往前走，他太太一面用手機攝影，並跟在對方身後，沒想到該婦人突然轉身一巴掌打掉手機，更推倒2歲半的大兒子，接著人就跑走了，影片中還可清楚聽見小孩被推倒在地上後，驚慌失措的哭聲。

Po文的男網友氣不過，也在自己的臉書上寫道，「我會在臉書上發文，是因為這個人這樣對我的妻子兒子，雖然我當時人剛好不在現場，沒能即時幫助她們，但我已經幫小孩驗傷，也到了警局做筆錄。」

他表示，一定要找到這名婦人，絕對不允許有人這樣對待帶著二個小孩子的母親，就算自己的太太不是台灣籍，也不應遭受這樣的對待。許多網友也留言替這位先生打氣，「不管有什麼衝突，都不應該動手動到小孩身上，一定要報警驗傷提告！」、「為何要遷怒到小孩身上？」

其他人也認為，「滾回你的國家去」，這句話不管對哪一國的人來說都是一種汙辱，而且對外國人來說是非常不尊重的。「這種人超丟臉的，害台灣的人都跟著一起丟臉」、「台灣人一直批評別的國家沒水準，其實最沒水準反而是我們台灣人。」