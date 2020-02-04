破掉浴缸到底該不該花錢打掉？ 過來人列不要浴缸3主因

一名網友PO文提到，自己家中的浴缸破掉快10年，現在終於決心要把浴缸打掉，但又是一筆不小的開銷，於是他詢問網友「通常會把浴缸打掉，都是因為壞了嗎？」示意圖／ingimage 分享 facebook

在較為老舊的建案中，不少人的浴室裡都會附設浴缸，但現在的新建案幾乎都會將浴室做成乾濕分離，不僅可以增長衛浴設備的壽命，還兼顧方便清理及環保。不過今（4）日就有一名網友在PTT上PO文提到，自己家中的浴缸破掉快10年了一直都沒去管，現在終於下定決心要把浴缸拆了，但是打掉的費用又是一筆不小的開銷，這讓他聯想到現在許多人寧願多花錢，把家裡原本的浴缸打掉做成乾濕分離，於是他好奇的詢問廣大網友「通常會把浴缸打掉，都是因為壞了嗎？」

原PO在文中表示，自己正在考慮要把家中的浴缸打掉，因為已經破掉快10年了，但是一直都沒空去處理，剛破的時候也都不太在意，還是直接站在裡面淋浴，然而他也擔心水流到破掉的部分會不會有問題。加上除了自己之外，家人也是因為覺得泡澡很放鬆，所以兩年後還是去買了浴盆，使得浴室空間變得很擠。如今原PO終於決心要把壞掉的浴缸給拆了，他提到各地的價格好像都不太相同，就他們家而言，光打掉浴缸就要價28000元，因為會把家中浴缸打掉通常都是壞掉居多，不然無緣無故整修也得花不少錢，因此讓他相當猶豫。

PO文一出後，立刻引來眾多網友留言，大多數的網友都贊同原PO將浴缸拆除，「沒泡澡習慣就打掉啊，浴缸浪費空間」、「浴缸很佔位子，要泡湯去溫泉就好」、「要泡的話，買檜木澡盆就好」、「浴缸只要裂開，就會一直滲水，旁邊的牆壁也會有嚴重的壁癌」、「浴缸還是換成乾濕分離比較好」、「我家拆掉浴缸後，才知道裡面髒得要死」、「打掉真的比較好，空間也會變大」。

也有內行網友指出會打掉浴缸主要有3大原因「漏水、難清洗、不實用」，「浴缸如果沒在用，占空間又易髒」、「浴缸就是用來堆雜物的，有夠浪費水的設施」、「除非浴室夠大，不然現在都傾向打掉改成乾濕分離」、「破掉的浴缸裡面容易生蟑螂，會孳生病菌，所以還是盡快打掉比較好」。