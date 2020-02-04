日本考慮縮短武漢肺炎隔離期 台網友傻眼：可憐哪！

日本武漢肺炎確診個案來到20例，造成市民人心惶惶。路透社 分享 facebook

武漢肺炎疫情延燒全球，目前日本已有20起確診病例，日本口罩更陷入嚴重缺貨的情況。日本政府日前才剛祭出曾到訪過疫區的外國人不得入境之規定，日本內閣官房長官菅義偉在今日召開記者會表示，日本政府正在考慮縮短從中國湖北省歸國之日本國人的自主隔離時間，並修改來自疫區之外國人入境標準。對此，台灣網友一致表示：「不敢相信！」

根據《nifyニュース》報導，日本政府從上個月29日開始撤僑，連續3天共撤回565位日本公民，其中8人確診武漢肺炎，其餘民眾需在政府提供的隔離檢疫處，隔離最多14日才能離開。今日菅義偉召開記者會表示，世界衛生組織指出武漢肺炎之潛伏期至多為10日，因此日本政府正在考量，是否將從武漢返國之日本人的隔離時間，縮短至10日或更短。他也提及，日本政府會根據多方情況，修正到訪過疫區之外國人入境的規定。

不少人就認為這是否與世界衛生組織（WHO）祕書長譚德塞（Tedros Adhanom）的發言有關，譚德塞昨日呼籲各國，沒有必要因為武漢肺炎限制國際旅行、貿易的措施。世界衛生組織雖於上個月將武漢肺炎列為「國際關注公共衛生緊急事件（PHEIC）」，但譚德塞仍強調各國不需要限制對中國的旅行及貿易行為。

消息傳出後，掀起ptt上一陣議論，台灣網友紛紛表示：「完全看不出來日本對夏天東奧的謹慎」、「東京奧運看來是真的不想辦了」、「可憐的日本民眾」、「日本的腦袋正常嗎」、「日本真的要保重」，大嘆日本政府此舉恐影響東京奧運。