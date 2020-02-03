大陸民眾狂掃口罩 日人見「這款」無人買網笑翻

台灣廠商生產製造的中華民國國旗口罩，由於造型獨特引發許多日人討論。圖擷自 champmask 分享 facebook

武漢肺炎疫情升溫，不僅台灣出現口罩荒，連日本、韓國藥妝店也出現搶購風潮，但有名日本網友在商店發現一款特別口罩，上面大大印著台灣國旗，讓人不免嘴角上揚，貼文一出，引發許多網友熱議。

日本網友小笠原理惠在Twitter分享照片寫道，「台灣人在口罩上印有青天白日滿地紅國旗，為了防止被販賣到中國，我們是不是也可以印上日本國旗呢？」事實上這款口罩是台灣廠商自行生產製造，並未在日本上架販賣，由於造型獨特引發許多日人討論。

日本網友留言表示，「聰明的行為，創意無極限」、「政府真的可以考慮這項政策」、「太好了！想的很好」、「直接防止中國人購買」、「厲害的發明」、「期待印有日本國旗的口罩」。

這則貼文也被轉發到臉書社團「只是堵藍」，網友們紛紛表示，「可以考慮印小熊維尼的口罩」、「日本可以印台日友好，台灣日本國旗一起放」、「其他國家準備跟進了」、「水啦！不錯好主意」、「全球都可以推廣」、「防搶口罩的好點子」。