賣場收銀妹依規定戴口罩 竟被阿伯酸「年輕人都這麼怕死嗎」

一名女網友PO文表示，身為賣場的收銀員上班戴口罩，卻有阿伯在結帳時對她說「年輕人都那麼怕死嗎？怎麼不把口罩留給需要的人？」示意圖／本報資料照片 分享 facebook

武漢肺炎持續延燒，民眾個個人心惶惶，不管是在路上還是公共場所，都可以看到民眾紛紛戴起口罩自保，尤其是需要接觸到群眾的職業更是不能輕忽戴口罩的重要性。但近日卻有一名女網友在Dcard上PO文表示，自己是一名賣場的收銀員，每天都要接觸最少200-300位客人，自1月30日起就規定全店的人都須配戴口罩，沒想到卻有一位阿伯在結帳時，對原PO說「年輕人都那麼怕死嗎？怎麼不把口罩留給需要的人？」，讓她當場傻眼也感到相當委屈。

原PO在文中提到，自己身為一名賣場的收銀員，每天都要接觸快300位客人，雖然武漢肺炎剛報導時並沒有規定他們一定要戴口罩，但現在則是全店都規定必須配戴。然而近日一名阿伯來結帳時，突然對她說「你們現在全店都戴口罩喔？你們年輕人都這麼怕死嗎？」，當下原PO雖然感到相當無言，但也只能假裝沒聽到繼續幫對方結帳。

事發後，她坦言自己在中小型賣場工作，一天4台收銀機來客量平均250人左右，若加上沒結帳的客人，店裡一天可能就會有1300人左右的來客量。就以250人的來客量來說，自己平均會跟250個人近距離說話，她更提到，很多客人真的很沒水準，感冒不戴上口罩就算了，甚至還會直接往她身上打噴嚏或咳嗽，因此原PO認為戴口罩不僅是為了自保，更是保護其他人。

對於阿伯指責原PO應該把口罩留給更需要的人，她也忍不住的說「比起整天在家沒事做，只想往賣場跑還愛亂講話的人，我比你更需要。」甚至還會有客人跑來質疑她「是不是都把口罩藏起來自己員工用了？怎麼可能沒有貨？」，對此原PO表示，自己員工要買都買不到了，還能藏什麼，雖然上班規定要戴口罩，但那些口罩也都是「自備口罩」，根本沒有所謂的囤貨之說。

最後她更道盡店員的心酸，雖然公司本來有提供口罩給員工使用，但因為貨真的不足，所以大家都是盡量自備，如果要找店長拿，店長還會問理由，因此這樣被客人對待實在讓她覺得相當委屈。

PO文一出後，不少網友都為原PO抱屈，「阿伯也太沒禮貌了吧」、「放心，我們警察也都是自備口罩，還要我們去訪察居家隔離的個案」、「飯店也是，全館員工都戴口罩，也有客人這樣質疑」、「到底賣場留給自己的員工有什麼不對，真的很難理解這樣說的人的心態」、「搶不到就酸別人，長輩玻璃心起來真的會語出驚人」、「沒戴口罩又要被說神經大條」。更有同為賣場員工的網友提到「我們大型賣場的來客數是你們的好幾倍，所以公司強制所有的第一線員工一定都要戴口罩，因為這樣才是互相保護的方式」。