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生意受武漢肺炎影響！小黃司機嘆難湊父醫藥費 她暖舉獲網友讚

2020-02-02 20:01香港01 記者謝茜嘉／報導

示意圖，非當事人。武漢肺炎持續擴散至全球多個國家，人人為了自保亦避免外出，減少與...
示意圖，非當事人。武漢肺炎持續擴散至全球多個國家，人人為了自保亦避免外出，減少與人接觸的機會。台灣一名女網友於facebook上載相片，表示新年假後首日開工乘搭計程車，與司機聊天時得悉肺炎直接影響生意。 聯合報系資料照片
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武漢肺炎持續擴散至全球多個國家，人人為了自保亦避免外出，減少與人接觸的機會。台灣一名女網友於facebook上載相片，表示新年假後首日開工乘搭計程車，與司機聊天時得悉肺炎直接影響生意。司機之後透露其父親即將出院，但因醫藥費太昂貴，即使跟朋友借錢仍未湊夠數，樓主聽過對方的辛酸故事，即大方給予小費1000台幣作為幫助，獲網友大讚心地善良。

該女網友於fb群組「爆廢公社」撰文，稱周四（30日）是新年假期過後首個上班日，因為手拿着很多東西，加上天氣寒冷，遂決定乘搭計程車回公司。她與司機聊天時，問到新年生意情況，對方便無奈指因為肺炎病毒蔓延，而且天氣寒冷，較少人外出逛街，生意亦因而減少。

司機續分享，指碰巧其爸爸在假期間不幸跌倒受傷需住院，一到晚上就要到醫院照顧老人家，賺的錢自然更少。他又指，爸爸當日就要出院，但因為需要付清37000台幣（約9464港元）的醫藥費，自己又未湊夠錢，故未能接爸爸出院，需要繼續開工。

樓主從傾談中得知，原來司機來自花蓮，到了台北工作，但因無親無故，只能靠自己積蓄及問在花蓮的朋友借錢才得30000台幣，餘下的就要靠開工賺回來。計程車駛到公司時，樓主才發現車費只需190台幣，為了讓司機更快湊夠父親的醫療費，她決定掏出1000台幣作為幫助，「不管這位司機大哥說的是真的還是假的，我都相信你了，加油！再差六千就能接老爸爸出院了」。

大批網友留言激讚樓主好人，更稱新年做善事會積福，「人美心更美」、「感謝你的愛心」、「好人一生平安、「善良的人一定有福報」。

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文章授權轉載自《香港01》

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