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武漢肺炎受害！旅遊業員工好苦：春酒被取消 不然老闆發口罩也好啊

2020-02-01 16:57聯合新聞網 綜合報導

原PO抱怨公司因武漢肺炎取消春酒，卻不將福利金反饋給員工。示意圖，非文中公司。圖...
原PO抱怨公司因武漢肺炎取消春酒，卻不將福利金反饋給員工。示意圖，非文中公司。圖／聯合報系資料照片
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武漢肺炎疫情持續擴大，目前已出現10例確診個案，因害怕群聚感染，已有幾家公司陸續取消春酒和尾牙。有位在旅遊業的網友上網發文抱怨，表示辛苦一年最期待的就是春酒和尾牙，雖然自己公司沒有尾牙，但唯一的春酒活動還是令不少員工期待，但公司卻突然宣布要為了武漢肺炎疫情取消春酒，並另行規劃抽獎，令原PO相當不滿，因為員工們已經繳了福利金，卻沒有獎金、禮卷等回饋，對此有網友也憤怒回應說到「完全不解福利金繳去哪裡」。

原PO今日（1日）在臉書社團「靠北旅遊業」抱怨，他說因為評比的關係自己不一定能拿到一個月的年終，所以相當期待公司的春酒活動，他表示自己雖然羨慕其他親朋好友有尾牙能參加，但公司舉辦的春酒都會席開200桌，十分熱鬧，因此員工還是會期待和不同部門的同事見面，不過就在今天原PO卻收到公司消息，表示因武漢肺炎疫情決定取消今年春酒，另行規劃抽獎，讓他相當錯愕。

原PO說「我們交了福利金，怎麼不把應該花在春酒的錢撥一點給大家啊，發發口罩、禮卷、獎金也好啊」，更離譜的是老闆還問他們「這麼多團取消來台是怕什麼」，他氣憤說到「那你取消春酒是怕什麼」，原PO質疑「春酒還不只是做給全世界看我們有多賺錢多厲害嗎？」

文章一出後，同業們紛紛留言幫原PO打抱不平，「同是共患難，光是看文字就懂了」、「這家老闆，不意外啊」、「辛苦了」、「剛好拿來補貼取消團的損失啊，誰不會算」、「福利金自己繳 ，應該是回饋給全部員工」、「完全不解福利金繳去哪裡的前員工路過」、「感同身受」。

武漢肺炎尾牙疫情

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