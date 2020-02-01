教民眾說台語諺語 公視梗圖引網暴動：撿到槍！

公視台語台的台語教學梗圖，讓網友大呼：「有夠酸！」。圖/ Facebook 分享 facebook

武漢肺炎疫情蔓延全球，台灣民眾紛紛戴起口罩嚴加防範，引發一陣搶購口罩的熱潮。行政院長蘇貞昌宣布口罩暫停出口一個月，未料竟引來藝人范瑋琪痛罵「狗官」，大S、小S、楊培安也怒批此政策。對此，近期積極宣導正確防疫措施的公視台語台，官方臉書上發布的多則貼文，就讓網友直呼：「撿到槍！」。

公視台語台近日的幾則貼文都受到網友熱烈轉發，像是這則「看臉書說台語」的Po文，要教民眾諺語「食果子拜樹頭；食米飯拜田頭」的台語怎麼說。貼文中指出此諺語意在表達，「人要懂得感恩，飲水思源，不可忘本」，不過隨文附上的圖卻讓網友暴動。

原來大家都一眼看出圖中亮點「五顆星、羊陪案、飯尾鰭、Ss」，左半邊暗示中國的「維尼熊」及畫有星形圖案的5顆蘋果「五星」，右半邊還有一隻雙眼畫著金錢符號的綿羊、一碗露出魚尾鰭的白飯與兩個大小S的掛勾及3箱口罩。讓這則貼文被網友譽為是「超級有梗圖」。小編也在留言處與大家互動，表示：「看不懂圖片，也要知道怎麼唸」。

另一則受到廣大網友迴響的貼文，要教大家台語諺語「食人飯，犯人問」。貼文中指出此諺語的意思是「受僱於人，領人薪俸，就必須聽人使喚」，並以羅馬字標出正確發音。附圖跟上武漢肺炎的疫情發展，提供新增病例、累積病例及死亡人數的相關數據，一樣讓網友大呼：「有夠酸」。

兩則貼文都有上千位民眾轉發，網友紛紛前來朝聖，並在留言處表示：「這個U質到不行，還不趕快把台語學爆！」、「撿到槍，笑翻」、「笑死，太實用了!!」也有網友現學現賣跟著說，「甲龜記拜糗桃，甲咪奔拜餐桃」、大讚教學影片，「還有回音，太可愛啦！」。過往普遍認為知識型文案難以獲得關注，小編運用創意圖片吸睛，引發熱烈迴響。