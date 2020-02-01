台灣最可怕「野味」 網友點名這3樣：好噁好苦

武漢肺炎疫情源頭直指華南市場中的野味，而有網友也點出台灣最可怕的3樣野味。 法新社 分享 facebook

武漢肺炎疫情持續蔓延，目前全球確診人數已破1.1萬人，而死亡病患則有259人，而中國武漢的華南海鮮市場裡面販售的各式野味被指可能為病毒來源。有位網友近期則在網上發文，表示看了中國的野味料理手法，令他頭皮發麻，因此好奇台灣是否有跟中國一樣可怕的野味，而最可怕的野味又是什麼，而貼文一出後，引起網友熱烈討論，其中不少人點出這3樣最令他們害怕。

原PO在「批踢踢八卦板」發文，表示最近看了中國處理野味的手法，像是生吃小老鼠叫三吱和蝙蝠赤身，看完後令他不禁頭皮發麻，過去他曾聽說過台灣也有野味，但只知道有山羌和海豚肉，因此好奇詢問網友們「台灣最可怕的野味是什麼」、「有人聽過台灣有跟對面一樣可怕的野味嗎」。

對此，網友紛紛回應，「生吃蛇膽」、「烤飛鼠吧」、「鱉血我覺得蠻噁的」、「飛鼠大便」、「田雞滿好吃的，田鼠很噁」、「不小心吃到蟑螂」、「嘉義田鼠，但是應該比支那的雞乾淨很多」、「生吃幼鼠」。

而有不少人點名這3樣最令他們畏懼，分別是穿山甲、飛鼠生腸和猴腦，「有看過文章說中國那邊還有活生生的切猴腦吃的做法，不知道真假」、「小時候在山產店冰櫃看過被剝皮穿山甲，有夠像一個血淋淋的嬰兒，很恐怖」、「飛鼠腸子生吃，20幾年前電視節目看到無法理解」、「我有生吃過飛鼠腸子，好噁好苦」、「小時候在高雄路邊，就看過吃猴腦的廣告了」。