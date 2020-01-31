SKII放租屋處容量變多 她嚇到報警意外揭恐怖內幕
一個人在外租屋一定要十分謹慎，不只簽租約時要看清楚，租屋處的東西也要注意是否有丟失的情形，以免有心人士持續闖空門。一位網友近期在網上分享恐怖租屋經驗，她說自己放在租屋處共用廁所的SKII神仙水一直發生變多的情形，她發現裡面的保養品原來是被人偷用還灌水，就連自己房間的化妝品也有遭人偷用的情況，令她嚇得趕快報警，而員警到場後說的一句話，讓她更加確定房東一定有問題。
原PO於28日在「批踢踢女孩板」發文，她說自己跟2名室友同住，而她簽約繳完押金後才發現房東和房東女兒住在客廳，自從住在租屋處後，放在共用浴室的SKII神仙水都出現變多的情形，原PO發現遭人偷用灌水，於是就將保養品放在房內，但沒想到之後竟出現房間遭動過的狀況，讓原PO嚇到拿手機監控房間，無奈房東出門時都會關網路，令她無法下手。
而事發3天後原PO又發現自己房內的化妝品又被偷用了，於是確定真的有人闖進房內因而報警，她說「我心裡壓力很大，覺得很可怕，實在是不敢再住，於是報警，警察陪我去時房東和她女兒歇斯底里謾罵，還裝一副第一次看到警察的樣子。但其實警察說他以前曾經來過，也是房客報警，但他忘記是什麼原因。」
事後，員警沒驗出指紋，但房東卻打電話至原PO公司恐嚇，傳存證信函給她，她說「房東不願意退押金，還扣我一千元清潔費，明明我連夜搬家時房東說不用清沒關係」，而貼文一出後，許多網友紛紛回應，「根本惡夢」、「房東跟女兒是慣犯，原PO可以說一下關鍵字跟特徵嗎」、「天啊，保重快逃，先找親朋住吧」、「可以買一台秘錄器吧，警察用的那種，滿電情況下錄個3～4小時不是問題」、「買行車記錄器阿」、「嘔嘔嘔好噁心」。
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