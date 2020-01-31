親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
懷念老地方
鄉民爆報看
網搜奇趣蛋
流行新鮮事
沒事養養眼
跟著潮流走

陸8醫生PO文預警被當造謠逮捕 今成事前諸葛亮

一開店就賣光！好市多排隊搶口罩 人潮勝黑色購物節

SKII放租屋處容量變多 她嚇到報警意外揭恐怖內幕

2020-01-31 11:29聯合新聞網 綜合報導

原PO表示自己放在房內的化妝品也有遭人偷用的狀況。圖片來源／ingimage
原PO表示自己放在房內的化妝品也有遭人偷用的狀況。圖片來源／ingimage
分享

一個人在外租屋一定要十分謹慎，不只簽租約時要看清楚，租屋處的東西也要注意是否有丟失的情形，以免有心人士持續闖空門。一位網友近期在網上分享恐怖租屋經驗，她說自己放在租屋處共用廁所的SKII神仙水一直發生變多的情形，她發現裡面的保養品原來是被人偷用還灌水，就連自己房間的化妝品也有遭人偷用的情況，令她嚇得趕快報警，而員警到場後說的一句話，讓她更加確定房東一定有問題。

原PO於28日在「批踢踢女孩板」發文，她說自己跟2名室友同住，而她簽約繳完押金後才發現房東和房東女兒住在客廳，自從住在租屋處後，放在共用浴室的SKII神仙水都出現變多的情形，原PO發現遭人偷用灌水，於是就將保養品放在房內，但沒想到之後竟出現房間遭動過的狀況，讓原PO嚇到拿手機監控房間，無奈房東出門時都會關網路，令她無法下手。

而事發3天後原PO又發現自己房內的化妝品又被偷用了，於是確定真的有人闖進房內因而報警，她說「我心裡壓力很大，覺得很可怕，實在是不敢再住，於是報警，警察陪我去時房東和她女兒歇斯底里謾罵，還裝一副第一次看到警察的樣子。但其實警察說他以前曾經來過，也是房客報警，但他忘記是什麼原因。」

事後，員警沒驗出指紋，但房東卻打電話至原PO公司恐嚇，傳存證信函給她，她說「房東不願意退押金，還扣我一千元清潔費，明明我連夜搬家時房東說不用清沒關係」，而貼文一出後，許多網友紛紛回應，「根本惡夢」、「房東跟女兒是慣犯，原PO可以說一下關鍵字跟特徵嗎」、「天啊，保重快逃，先找親朋住吧」、「可以買一台秘錄器吧，警察用的那種，滿電情況下錄個3～4小時不是問題」、「買行車記錄器阿」、「嘔嘔嘔好噁心」。

房東化妝品恐嚇房客

延伸閱讀

戴口罩就夠了？醫：別讓手機成武漢肺炎病毒溫床

沒找錢就離開櫃台 他抱怨流程網卻一面倒：店家...

搶不到好市多超涮嘴零食 他南下怒掃整車「正港...

台人遊東歐被誤為陸客 掛牌「非中國人」爆紅登...

相關新聞

台人遊東歐被誤為陸客 掛牌「非中國人」爆紅登當地媒體

2020-01-30 18:19

沒找錢就離開櫃台 他抱怨流程網卻一面倒：店家沒錯

2020-01-30 19:13

到超商買口罩店員赤手拿 他傻眼：只能買這種不衛生的？

2020-01-30 16:58

搶不到好市多超涮嘴零食 他南下怒掃整車「正港台味」

2020-01-30 21:11

天冷戴口罩難防眼鏡霧茫茫？網教「兩招」破解

2020-01-30 15:10

除夕值勤收到紅包！客運司機超感動 網讚：這種人不多了

2020-01-30 10:08

通勤20分vs租房6000元？網分析利弊

2020-01-29 15:00

幫收拾是NG動作！過年別踩的服務業地雷 讓餐廳員工也有好心情

2020-01-26 16:00

熱門文章

辣媽與兒子拍雜誌 凍齡外表讓網友直呼不可思議

2020-01-30 18:11

台人遊東歐被誤為陸客 掛牌「非中國人」爆紅登當地媒體

2020-01-30 18:19

贊助廣告

留言

Top