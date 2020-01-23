他怨當兵遇到過年無法回家 過來人：春節留守才爽

有網友好奇想知道當兵時遇到春節留守無法回家時的心情，貼文引來許多當過兵的網友一致大推過年留守最爽。照片為示意圖。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 農曆年是華人最重視的大節日，許多人都期待在這個時候返鄉和親人團圓，但也有一些人得堅守崗位無法和家人過節，軍人就是其中之一。有網友發文表示自己以前當兵時第一次遇到春節留守，也是第一次沒回家過年，如今雖然已退伍許久，卻也很好奇想知道其他人當兵留守時在想什麼，貼文引起許多過來人的分享自身的經驗。

原PO在PTT寫道當兵時有次剛好遇到過年必須留守，因為無法回家和家人一起過節，讓他覺得超倒楣，「一天三班哨，雖然沒什麼事，晚上還有加菜，那一年也是人生第一次沒回家過年」。回想起當時的情景，不禁讓他很好奇的想知道「過年留守的阿兵哥在想什麼？」

貼文一出，許多當過兵的網友一致大推過年留守最好，「爽啊！真的，只有老兵才可以在營過年」、「我會選擇留守耶，超輕鬆的好嗎，等大家收假輪到你放」、「留守超爽的，什麼差事都不用做，就站哨而已，爽到爆」、「伙房人少不開伙，天天吃外賣，有錢的都叫外燴辦桌」、「超爽的，勤務沒啥壓力，事後還能補休」、「留守還有加菜金，吃超好、睡到自然醒」、「在中山室打電動，在餐廳唱卡啦OK」、「留守超爽，站開春第一哨還領一個紅包」、「超爽，又省的回家被身家調查，放後面那批出遊又不用人擠人」、「當兵整年吃最好就是過年那時候 站哨還有紅包領」。