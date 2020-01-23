親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
懷念老地方
鄉民爆報看
網搜奇趣蛋
流行新鮮事
沒事養養眼
跟著潮流走

他怨當兵遇到過年無法回家 過來人：春節留守才爽

2020-01-23 16:35聯合新聞網 綜合報導

有網友好奇想知道當兵時遇到春節留守無法回家時的心情，貼文引來許多當過兵的網友一致...
有網友好奇想知道當兵時遇到春節留守無法回家時的心情，貼文引來許多當過兵的網友一致大推過年留守最爽。照片為示意圖。 圖／聯合報系資料照片
分享
農曆年是華人最重視的大節日，許多人都期待在這個時候返鄉和親人團圓，但也有一些人得堅守崗位無法和家人過節，軍人就是其中之一。有網友發文表示自己以前當兵時第一次遇到春節留守，也是第一次沒回家過年，如今雖然已退伍許久，卻也很好奇想知道其他人當兵留守時在想什麼，貼文引起許多過來人的分享自身的經驗。

原PO在PTT寫道當兵時有次剛好遇到過年必須留守，因為無法回家和家人一起過節，讓他覺得超倒楣，「一天三班哨，雖然沒什麼事，晚上還有加菜，那一年也是人生第一次沒回家過年」。回想起當時的情景，不禁讓他很好奇的想知道「過年留守的阿兵哥在想什麼？

貼文一出，許多當過兵的網友一致大推過年留守最好，「爽啊！真的，只有老兵才可以在營過年」、「我會選擇留守耶，超輕鬆的好嗎，等大家收假輪到你放」、「留守超爽的，什麼差事都不用做，就站哨而已，爽到爆」、「伙房人少不開伙，天天吃外賣，有錢的都叫外燴辦桌」、「超爽的，勤務沒啥壓力，事後還能補休」、「留守還有加菜金，吃超好、睡到自然醒」、「在中山室打電動，在餐廳唱卡啦OK」、「留守超爽，站開春第一哨還領一個紅包」、「超爽，又省的回家被身家調查，放後面那批出遊又不用人擠人」、「當兵整年吃最好就是過年那時候 站哨還有紅包領」。

軍人春節

延伸閱讀

國立海洋科技博物館初一到初三發紅包有好禮 每...

丈夫突喪命外配剩2子相依為命 警暖包6000...

春節更適合親子遊 山上花園水道博物館添藝術沙...

春節連假才開始就放縱 彰化昨晚取締酒後駕車1...

相關新聞

過年最怕被親戚問什麼？ 網推：你票投給誰？

2020-01-23 16:56

年終獎金過完年才發 員工哀號：怎麼過年？

2020-01-23 14:36

雙薪8萬夫妻吵先買車還買房 網友留言一面倒

2020-01-22 11:16

接受手搖飲價格為多少？網答案一面倒：超過不買

2020-01-22 14:21

外宿自炊才省錢？鄉民實測「沒比較省」遭吐槽：吃太好

2020-01-23 15:00

東奧湊熱鬧…民宿價格突漲11倍「不付就取消」 網傻眼：聯合漲價？

2020-01-23 15:00

房間改造DIY 貼「超夯泡綿磚」壁貼後讓她大崩潰

2020-01-21 15:04

館長發免費雞排魅力太大 婦人為了排隊失控嘶吼

2020-01-21 13:56

住美國比較沒生活壓力？網曝殘酷真相：貧富差距之大

2020-01-21 13:46

他怨「這條捷運」最不想搭 網曝同感：又小又熱

2020-01-21 11:46

外送員不滿遭砍薪「復仇送單」 遭網炮轟：降薪合理

2020-01-21 10:55

高雄奇景路霸樹移除要千萬 網友笑稱：天然分隔島

2020-01-21 10:13

兄弟姊妹合資買房卻被擋在門外 網友點出解法

2020-01-20 16:34

年終自己發！他從飲水桶倒出兩年存款 總額曝光網跪：我輸了

2020-01-20 11:17

他半夜訂外送等90分鐘怨「都冷了」 網曝背後原因

2020-01-20 10:18

迪化街23顆牛軋糖賣1100元 商業處：將調查標價

2020-01-19 21:35

迪化街23顆牛軋糖要價1100元 網驚：裡面有金箔？

2020-01-19 18:15

宮廟算命神準？ 他聽命理師「警告2點」卻馬上笑了

2020-01-18 12:09

她揭密過年不愛回鄉下老家原因 網友：感同身受

2020-01-18 12:03

日本拉麵店座位為何那麼少？網：別被台灣人思維侷限

2020-01-18 09:58

「台北才是人住的」 天龍人驚世發言讓網友全傻眼

2020-01-16 17:39

太誇張！奧客扛爐具食材進超商大開「火鍋趴」 同行無奈曝心酸

2020-01-16 17:19

他20元買螃蟹想嚐鮮 內行人警告小心有「劇毒」

2020-01-16 16:04

拿過最大包紅包是多少？意外釣出「七位數」網：超羨慕

2020-01-16 13:43

搭電梯巧遇陌生小鮮肉 媽高招搭訕女兒全程看傻眼

2020-01-16 13:25

載妹到烘爐地看夜景 他驚見「老人飛走」立刻衝下山

2020-01-16 11:53

年薪百萬生活卻沒變化？ 網友曝「有房」才是關鍵

2020-01-16 10:56

別在電梯裡擠痘痘！鏡子遭膿噴滿 管委會貼公告大罵

2020-01-16 10:13

外送員釀罷工會失敗？ 網列3點原因

2020-01-15 15:39

ATM「只領一千」為何也要嘩啦啦數鈔？網友神解：它在炫耀啦

2020-01-15 15:36

痴等1.5小時！訂UberEats遇兩女一男單車「慢送」 網傻眼：郊遊嗎？

2020-01-14 17:00

好心有好報？他抽獎爽中Switch主機曝「好運內幕」眾人笑歪

2020-01-10 16:22

手機「安卓換iOS」會不適應嗎？過來人中肯曝親身經歷

2020-01-10 15:56

小女生英語課取名想叫「蕾依夠」問倒老師…下秒全班忽然大合唱

2020-01-09 16:27

辣媽穿緊身裙「腋下破2大洞」 上萬網友狂歪樓：只看到那雙腿…

2020-01-08 17:24

「相親聯誼」結婚的比例高嗎？網曝中肯現實面

2020-01-08 12:17

日本血拼妻吩咐帶大一點背包…他揹「黃埔大背包」 萬人讚爆：讓世界看見台灣！

2020-01-07 16:11

日本熱門景點其實超雷不值得去？網正反辯論達成共識：小心被當盤子

2020-01-07 15:22

同學請假四天「哪種回覆」最恰當？網見題目笑瘋一面倒秒解

2020-01-06 13:55
看更多

熱門文章

越看越餓 推特瘋傳「長得像泡麵的植物」真實身分曝光

2020-01-22 20:50

母洗澡洗很久！女兒開門一看 驚見精緻山水畫

2020-01-23 10:44

年終獎金過完年才發 員工哀號：怎麼過年？

2020-01-23 14:36

網瘋傳披頭四56年前日曆 與2020日期「完全一致」

2020-01-22 19:53

年終獎金霸氣發現金 網友驚：厚到紅包袋都塞不下

2020-01-23 13:17

年菜7菜1湯超澎湃！正妹人妻貼實品照 老公失望飆國罵

2020-01-23 15:54

他怨當兵遇到過年無法回家 過來人：春節留守才爽

2020-01-23 16:35

阿嬤家「經典地板」很便宜？ 網友驚曝：高級貨

2020-01-23 13:48

女孩轉頭見《冰雪奇緣》Elsa顏值超崩壞 網虧：根本恐怖片

2020-01-23 11:00

百歲人瑞外婆發紅包 她驚喜：這是我收過最有意義的紅包

2020-01-23 13:18

東奧湊熱鬧…民宿價格突漲11倍「不付就取消」 網傻眼：聯合漲價？

2020-01-23 15:00

外宿自炊才省錢？鄉民實測「沒比較省」遭吐槽：吃太好

2020-01-23 15:00

浪漫玫瑰床單變血跡犯罪現場 網全看傻：超級嚇人

2020-01-23 16:54

過年最怕被親戚問什麼？ 網推：你票投給誰？

2020-01-23 16:56
看更多

贊助廣告

留言

Top