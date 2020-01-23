年終獎金過完年才發 員工哀號：怎麼過年？

歲末年終員工最期待的就年終獎金，但有網友的公司卻要等到過年後才發放，讓他不敢置信，照片為示意圖，人物與本文無關。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 農曆年前通常都是公司行號辦尾牙、發年終的時候，員工們期待能領到一筆年終獎金好過年，但有網友卻表示自己公司雖然也有發年終獎金，但是發放的日子卻讓他聽了超傻眼，因為年終獎金竟然是要過完年後才領，其他網友看了也覺得不可思議。

這名網友在臉書「爆怨公社」貼出一張和同事的訊息截圖，內容提到有同事去向人資詢問年終獎金發放的時間，沒想到得到的答案卻是「年終下個月跟薪水領」，這樣的消息也讓所有人聽了都傻了，無奈的說「這樣人家怎麼過年？怎麼包紅包？」原PO也好奇的想問其他網友「有人公司也是這樣的嗎？」

貼文引起網友們熱烈的討論，「不就怕年終領了就離職」、「我公司害怕大家不回去上班多發了一筆激勵獎金」、「跟下個月薪水一起領還叫年終嗎？」、「今天開始放假，我們昨天就領到薪水跟獎金了 你老闆至少也發個一半讓你們過年比較好吧」。還有人指出沒有規定一定得發年終，「可是法律沒有規定公司一定要發年終耶」、「年終這種東西，是要看資方給不給員工，資方有權利不發年終（年終獎金不是應該的），所以資方有權利年後給，這個沒毛病」、「公司不一定要給你年終餒，不要把年終當作理所當然」。