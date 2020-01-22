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接受手搖飲價格為多少？網答案一面倒：超過不買

2020-01-22 14:21聯合新聞網 綜合報導

接受手搖最高價為多少？網認為60至70元為接受範圍。圖／聯合報系資料照片
接受手搖最高價為多少？網認為60至70元為接受範圍。圖／聯合報系資料照片
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台灣飲料業者展店速度快、口味推陳出新，每年商機上看好幾百億，就有民眾在網上詢問，「大家可以接受一杯手搖的最高價？」結果一出，不少網友都認為60至70元為接受範圍，超過70元就會買不下手。

有名網友在ptt發文表示，媽啊！某間北部飲料店的草莓芝芝一杯要95元，還一堆人跑去買，之前喝他們家楊枝甘露75元就覺得碰頂了，跟迷可夏鮮奶茶差不多價位，「這次我覺得太誇張都一個雞腿便當的價錢，還是大家覺得這價格還是可以？」

貼文一出，多數網友認為60至70元已是上限，超過這價格就會考慮不買，「平常喝的話60極限」、「55塊偶爾可以到60」、「鮮奶茶類70」、「手搖60是極限」、「 70勉強可接受再高真的無法」、「60有很多選擇了」、「紅茶25拿鐵60再高翻臉」、「茶類70咖啡100內花式咖啡150」。

也有網友指出要看飲料的內容物和茶葉品質，如果價格高一點是可以接受，「200以內，有些茶行賣的茶會稍微貴一點」、「150左右我買To Be Smoothie(綠果昔)這個價格」、「如果是真的草莓做成一杯，好像成本就很高，很多現打果汁也都8、90塊錢」、「特定愛店，80可以接受」、「現在的話200內都可以接受，物價回不去了」。

珍珠奶茶手搖飲料

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