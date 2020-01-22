雙薪8萬夫妻吵先買車還買房 網友留言一片倒

網友在論壇上詢問要先買車還是先買房。示意圖。 圖╱聯合報系資料照片 分享 facebook

買房或買車是普遍大眾的夢想之一。近日有網友在論壇上發文，他解釋自己的家庭型態是2大2小與長輩同住，目前只有兩台機車，存款落在120萬左右，他解釋買汽車對他們來講生活代步方便，所以他偏向先買車，不過老婆想先買房，在夫妻倆僵持不下的狀況下，他詢問「建議先買車呢還是先買房，還是大家都是房加車一次到位？」。

原Po在《Mobile01》上發文，他以「先買車還是買房」為標題，解釋自己家庭成員是兩大兩小與長輩同住，姐姐8歲弟弟5歲，家中僅有兩台機車沒有汽車，他與老婆兩人加起來的收入是月薪8萬元，兩人目前的存款為120萬元，原Po說「猶豫要不要先買車，但養車聽說好像很燒錢？」

接著他認為買車對他們來說很方便，但若買了新車就沒有多餘的錢買房子，原Po說「如果先買房，就要固定月繳房貸，那就無法買汽車了，我想先買車，老婆想要先買房，所以夫妻一直僵持不下，不知道有經歷過這種過程的前輩們，你們最後的決定是什麼？」

網友看完有人建議原Po先買房，「買車挺燒錢的，停車費、保養費、保險，不過全家開車外出回憶無價」、「想一下買車容易養車難，養車10年等於是又一台車價」、「先釐清需要和想要」；也有人有不同看法「房子會增值，但你也賣不了，賣了能去住哪，這二種東西根本沒有比較性」、「買車先甘後苦，買房先苦後甘，就是這麼簡單」。