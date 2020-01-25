台灣女生吃冰總被擋？美國女實測超驚訝「真的不痛」曝觀念差異

台灣女生吃冰容易被阻止。 圖／pixabay 分享 facebook

夏天熱到爆的時候，來支冰棒、牛奶雪花冰或者冰綠茶消暑再好不過～但這些透心涼的東西為什麼總是被人說「不要常吃」？尤其是女孩子，總是被阻止吃冰，引來鄉民感嘆歐美、日本女生不但能吃冰，就連生小孩都不用做月子，台灣女生這到底是什麼神體質？

雖然原PO大呼「好想當男人」，但真的有不少女網友現身表示，只要一吃冰就經痛，履試不爽。「每個人體質不同，大部分女生都偏寒吧」、「我也不懂為何西方人體質都沒關係，我經期一吃、一分鐘內立刻痛到在地上翻滾」、「因為有些人吃冰後是真的會痛得死去活來」、「會痛的不用你講她自己會不吃，不會就不會」。

不過歐美女生真的有網友說的這麼神嗎？有位旅居美國的網友分享，曾被當地女生詢問吃冰是吃到胃裡跟子宮有什麼關係，但嘗試過經期不吃冰後，也很驚訝地說：「真的比較不痛！」其實差異在於美國人的觀念是「經痛就

吃止痛藥」，反觀台灣對於止痛藥則是提倡不要太常吃。「歐美因為很習慣吃藥，痛都直接吃止痛藥，沒在管吃什麼的，其實美國止痛藥濫用很嚴重，有些吃到牙痛時開超強劑量都沒效果」、「歐美的月子是在家休養，吃飽睡飽，有專人定期上門指導，不像臺灣有一堆禁忌和湯湯水水」。

從中醫的觀點上來說，吃冰的確是將「寒氣」從嘴巴給吃進去，會傷害脾胃，就連消化、代謝與排泄的功能都會變差，不論男女都一樣傷身。但如果能夠養成良好的運動習慣，讓身體功能變好，經痛都可能會被治好！「部分人是因為會定期運動、愛曬太陽才有辦法這樣大吃冰好嗎」、「真的受不了阻止人吃冰的，體質虛寒就是缺乏運動，運動作息正常治百病」、「拼命運動就是為了草莓巧克力聖代、黑糖珍奶雪糕、巧克力乳酪冰淇淋」。

每個人一出生的身體出發點就不一樣，有些人不只吃冰，就連茶、咖啡體質上都不允許，有些人經期吃冰喝涼都沒關係。如果不會有不舒服的反應，想吃就吃沒什麼大不了的，只要不要過量，都是可以接受的範圍啦！