幫收拾是NG動作！過年別踩的服務業地雷 讓餐廳員工也有好心情

民眾在用餐過程中需注意態度和細節，以免造成服務員不滿。圖片來源／ingimage 分享 facebook

農曆春節到來，許多民眾除夕或是連假會與家人到外一同用餐，而年節要上班的服務員們也要迎接比平常較多的人潮，因此用餐時注意態度和細節，可以避免踩到服務業的地雷，使服務員的心情好一些，以下是整理出來的幾點服務業地雷：

沒訂位硬要入座

年節期間許多餐廳的訂位幾乎都是爆滿的狀況，因此民眾用餐前最好先打去餐廳詢問，以免沒有位置，而服務員最不滿的情況就是沒有訂位的民眾跑到現場硬要入座，這不只會使已訂位的客人感到不滿，就連正在帶位的服務員都可能會被現場混亂的狀況搞混，因此就算要直接進入餐廳，也要先詢問櫃台人員，是否能候位，以免雙方都不開心。

指揮服務員帶位

在進入店內後，請服從服務員的指揮帶位，因為店內的位置可能都是分散的，通常服務員指定的位置都是想好的，希望能讓後面的客人盡量入座而安排的，如果直接指定座位的話，恐怕會使服務員的計畫打亂，也會使他們感到無奈，另外除了指定座位，要求其他客人換座也會使原本就坐定位的客人感到不滿，令服務員增加協調的困擾，整個火氣都上來了。

佔用位置

在被安排入座後，有些民眾會將自己的包包放在隔壁的座位或是運用身上的各種物品佔了好幾個座位，而這會使服務員感到困擾，因為其他顧客一進到店裡後就會發現都沒有位置，接著就會去找他們解決，因此他們必須要一個個告知佔位的客人「不要佔位」，當遇到很多人這樣做時，他們很可能就會失去耐性。

原子筆小偷

有些餐飲業者會在顧客點餐時，給他們一支原子筆填菜單，但往往在打烊清點後總是發現桌上的筆怎麼會少，因此民眾在劃完菜單後千萬不要將原子筆拿走或是亂丟，因為服務員可能又要另外替別的客人找筆，或是在下班後找尋那些失蹤的原子筆。

待人沒禮貌

民眾在座位上點餐時，一定會叫服務員過來，但同時需要兼顧禮貌，在叫服務員來座位時，千萬不要用拍手、彈指、口哨等方式，只要伸長手揮一揮，並看著服務員有禮貌地說聲小姐或先生，並在點完餐點後說句謝謝，使服務員有好心情，畢竟過年時沒有人想看其他人的臉色。

幫收杯盤疊超高

許多民眾用餐後出自好心會將餐盤收一收、疊一疊，然後把衛生紙等垃圾丟在剩餘的菜盤中，但這樣的行為反而使服務員感到困擾，因為最後服務員仍需要將垃圾從剩湯剩菜中抓起倒入垃圾桶中，而疊高的杯盤也會造成服務員收拾的不便，一不小心就會使杯盤掉落破碎，因此民眾最好還是將垃圾集中在桌面上，並將用過的杯盤放在原位即可。