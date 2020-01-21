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他怨「這條捷運」最不想搭 網曝同感：又小又熱

2020-01-21 11:46聯合新聞網 綜合報導

原PO抱怨台北捷運文湖線的座位又小又難坐，質疑文湖線是台灣最爛的捷運路線。圖／報...
原PO抱怨台北捷運文湖線的座位又小又難坐，質疑文湖線是台灣最爛的捷運路線。圖／報系資料照片
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捷運環狀線即將正式營運，對於搭乘大眾運輸工具通勤的民眾而言，多了一個上下班搭乘的新選擇。一位網友上網發文，質疑台北捷運的文湖線是不是台灣最爛的捷運，他說文湖線引進的新車廂很爛，位子又小又難坐，而近期通車的捷運環狀線相比之下車廂就較好一些，貼文一出後，引起網友熱議，許多人紛紛表示認同。

原PO昨日（20日）在「批踢踢八卦板」發文，表示台北捷運文湖線中的木柵線是全台第一條捷運，但比較早建好不一定比較爛，他指後來引進的藍色座椅車廂真的爛，車廂有夠窄，椅子也難坐，原PO認為近期通車的捷運環狀線同樣屬中運量系統，但車廂卻比文湖線好，因此詢問網友們「台北捷運文湖線是不是目前台灣最爛的捷運路線？」

許多網友對於捷運文湖線車廂狹小壅擠十分認同。圖／報系資料照片
許多網友對於捷運文湖線車廂狹小壅擠十分認同。圖／報系資料照片
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對此，網友們紛紛回覆，「車廂超小」、「運量不足設計不良」、「好幾站都沒空調，夏天熱到不行我還以為在曼谷」、「應該是窄且車廂不相通吧，但沒辦法，第一條」、「藍色椅子真的超難坐」、「上下班時間就是惡夢」、「夏天月台真的超熱的啦」。

但其他網友也表示，「比高捷好很多」、「淡水比較爛，一堆醜爆風景」、「不爽不要搭」、「為了跟法國合作買拉法葉幻象2000的附屬產品就別要求太多了」、「紐約地鐵比較爛」。

文湖線北捷捷運環狀線

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