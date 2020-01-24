日本人守時觀念讓人壓力大？眾人砲轟：做你朋友真可憐！

日本一直以來都是非常重視禮儀的國家，服務業鞠躬要九十度，彼此講話使用敬語，說起話來夾帶「請、謝謝、不好意思」，朋友的邀約也一定準時到達。近期網友針對日本人的「準時」在批踢踢上發問：「為什麼日本人連和朋友相處的壓力都這麼大？」

日本人相當有守時觀念。 圖／pakutaso 分享 facebook

網友和日本朋友聊天時發現，連日本人都認為朋友之間相處壓力很大，例如與朋友約10點見面，一定要在提前10分鐘才不算遲到，對比台灣人可能晚到10分鐘都還不算遲到。沒想到這番發言引起一片噓聲，網友怒回：「做你朋友真可憐！」、「10:10算遲到啊怎麼不算」、「誰跟你講十點十分不算遲到，你欠打嗎」、「要擅自把遲到十分鐘當成不算遲到」、「遲到就遲到還敢凹台灣人習慣啊」、「你早上打卡晚一秒鐘不算遲到膩？」

看來很多人都是被遲到的人雷過，回應字眼都非常激動。由此可知，台灣的「遲刻魔」非常多，跟日本的守時觀念天差地別，還有網友分享自己朋友遲到會以「當然是睡飽再來啊」、「啊我就沒辦法準時」來回應，實在誇張！

也有網友分享自己從小搭車上學幾乎沒有遲到過，跟別人約吃飯也是會提早到，通常都是等晚到的那個人，並且詢問在台灣還有沒有和自己一樣是守時派的？可惜大家身邊親友似乎普遍時間觀念都不佳：「看人，知道對方習慣性的遲到還準時到真的太蠢了」、「故意遲到還會緊張，結果朋友根本還是比我晚到」、「因為小意外遲到這就算了，你先通知會遲到，這我還能忍，但完全不通知，讓準時的瞎等還要主動聯絡，這我覺得就無法接受了」。

看著網友們哀怨聲重重，特此呼籲經常遲到的朋友們有點同理心，別讓自己的朋友不開心啊！