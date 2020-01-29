通勤20分vs租房6000元？網分析利弊

從大學畢業到踏入社會，人要開始面臨就職生涯，找工作時除了考慮薪資，更要考慮上班地點與住所距離遠近，畢竟通勤時間也是非常重要的成本之一。近期有鄉民提問，到底該住家裡每天花20分鐘通勤，還是要花6000元在公司附近找房子住？

通勤示意圖。 圖／聯合報系資料照 分享 facebook

原po表示，住在家裡的優點是省錢，但缺點是比較不自由，若太晚回去會吵到家人睡覺；在公司旁租6000元套房，除了比較自由之外，帶朋友和女朋友回來也方便，又能很快到公司，下雨騎車也不久，但缺點就是一年少了七萬元，因此上網詢問該如何抉擇？結果引起大批網友應論。

見解一：通勤20分鐘根本不遠

「才20分鐘，如果不是跟家裡關係不好當然住家」、「20分鐘很近，6000的房子如果滿意，自己住有自由」、「20分鐘而已住家裡，6000可以天天搭uber上下班了吧何須怕淋雨」、「20分是很遠逆，有家裡住要惜福好嗎」

見解二：花6000元買自由很划算

「假如有女友，還是有租屋處較優」、「沒女友就住家裡，有女友就住外面」、「一個月才六千，買時間方便跟自由還要想」、「花錢買自由沒什麼不好」

見解三：外宿開銷不只6000元，加上雜費將近超過一萬！

「住外面連喝水都要錢，開銷絕對不只是房租而已，自己取捨吧」、「住外面還有很多隱藏成本，沒這麼簡單」、「住家裡省下的錢可以去外面好幾次了……」、「住外面開銷絕對不只6000甚至兩倍都可能看你怎麼省而已」

見解四：工作穩定再選擇住外面

「先住家裡半年，工作習慣再搬，才6k真心便宜」、「前半年都先住在家裡～因為剛升遷不穩定半年後穩定了再考慮搬出來，要考慮長假」、「先住家裡存錢，穩定之後在搬出來」

租屋示意圖。 圖／聯合報系資料照 分享 facebook

反思：住家裡＝當媽寶？

「男生工作後還是自己搬出去住吧，是巨嬰？」、「男人整天住家裡，是一輩子都要靠家裡嗎」、「回來再噓一次，是男人就搬出去好嗎？」、「20分鐘也要考慮…應該是從小就過太安逸了，出去租屋住一年訓練一下獨立也好啦」

網友各有各的說法，但是主要還是看個人的狀況決定，像是與家人感情如何，自身工作月薪多少、是否穩定等，租屋跟住家裡的確各有利弊，了解自己所在意的是什麼比較重要啦～