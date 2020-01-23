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東奧湊熱鬧…民宿價格突漲11倍「不付就取消」 網傻眼：聯合漲價？

2020-01-23 15:00聯合新聞網 綜合報導

現代網路科技發達，規劃旅行時的飯店時只需在訂房網站直接下訂即可，相當方便。但近期有鄉民在ptt上抱怨，由於2020年奧運在日本東京舉辦，因此規劃在東京奧運的最後幾天到東京玩，在訂房網下訂了一間可以免費取消的民宿，四人房四晚共85281元日幣（約2萬3台幣），之後卻被民宿告知，為配合周遭旅館的訂價，房價將調整為92萬日幣（約25萬台幣）。

網友抱怨訂東奧時期的民宿被漲價。 圖片來源／pixabay
網友抱怨訂東奧時期的民宿被漲價。 圖片來源／pixabay
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將近11倍的價差讓原PO完全傻眼，不滿表示難道消費者就只能能選擇取消或接受嗎？誇張的漲價幅度連網友也看不下去。「確認周遭同業價格再來定價算聯合漲價了吧，日本沒有法律管這個的喔」、「民宿為了賺奧運財啊，就編個理由說沒調整價格」、「92萬買pass坐新幹線通車還比較划算」、「我也遇過漲八倍的，最後被商家取消，也只補償我大概一千臺幣左右的抵用券而已」。

不少網友留言說明，日本新聞節目曾討論民宿在奧運期間房價暴漲的現象，最多漲到95萬日幣一晚，此外民宿價格不受飯店或公會限制，才會有此現象。也有一網友認為此民宿擺明不想賣，建議原po別硬碰硬，怕到最後入住時會有問題。「可能超賣了，所以保留給其他，故意加你價逼退」、「東奧期間的民宿就是這麼屌，要住你就來不住就拉倒」、「線上訂房網是否該使用需要三思」。

網友抱怨訂東奧時期的民宿被漲價。 圖／取自tokyo 2020 facebook
網友抱怨訂東奧時期的民宿被漲價。 圖／取自tokyo 2020 facebook
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最後原po回應，已向對方回覆不接受這個價錢，並下訂其他飯店了。另也有網友發現，此民宿重新上架的定價竟然比11倍還高，將近140萬日幣（約台幣38萬）。

桃園市法務局消保官邱玉霞指出，有關網路訂房消費爭議大多是訂房後取消之爭議，雖然部分訂房網在台灣有設立子公司，但卻無授權處理消費爭議，僅能協助轉交至國外母公司。此事件可以讓消費者做為借鏡，使用線上訂房網，消費者還是處於比較劣勢的，相關的消費者條款還是需要了解，才不會受損到自己的權益。

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