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年終自己發！他從飲水桶倒出兩年存款 總額曝光網跪：我輸了

2020-01-20 11:17聯合新聞網 綜合報導

年節將近，不少人近期也終於領到公司發的年終，也有人準備「殺豬公」，打算將自己一年來累積的存款清點後放入銀行。而近日有位網友就分享了自己用飲水桶存的錢，金額曝光讓許多其他網友深感佩服。

原PO在「爆廢公社」分享，最近大家都等著領公司年終，但他打算「自己的年終自己發」，把存了兩年的存款倒出來清點數目，只見飲水桶裡放滿各種鈔票和硬幣，金額從幾十塊到幾百塊、甚至連千元鈔都有，數錢的過程漫長，也讓他累得直呼「為了拍照記錄，我跟2個小孩整理共約2小時30分鐘」。

有名網友曝光自己用飲水桶存兩年的存款，其他人見照片全驚呆。 圖片來源/爆廢公社
有名網友曝光自己用飲水桶存兩年的存款，其他人見照片全驚呆。 圖片來源/爆廢公社
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照片曝光網全驚呆，紛紛讚嘆原PO存錢的毅力，「太厲害了，還有一千的」、「好驚人的毅力，這個很猛欸」、「從我女兒的第一罐空奶粉開始說要存，到現在已經10幾罐了，第一罐還沒滿欸」、「水喔，比我厲害，我都花光了」、「我輸了，投降，存半年只有一萬八」、「這樣“收成”真的很過癮」、「我也要來學你，自己給自己發年終」。

也有不少人好奇到底存了多少錢，「這不少錢，最少10萬」、「多少錢呢？」、「想知道有多少」、「總共存多少？」、「應該有18萬吧」、「這樣有多少錢呢？」、 「公佈答案了嗎哈哈」、「我圖片放大算它有幾疊，10元就46110，5元將近5000，50元將近4萬800，銅板就快10萬了」。

原PO最後也在貼文上公布答案，「大家都想知道多少，總共約快15萬，硬幣約98182」，也表示銀行另外有存款，飲水桶裡的錢都是每天下班口袋的零錢投的，可見存錢非常驚人。

原PO表示存款總金額約15萬，讓他驕傲表示「自己的年終自己發！」 圖片來源/爆廢...
原PO表示存款總金額約15萬，讓他驕傲表示「自己的年終自己發！」 圖片來源/爆廢公社
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