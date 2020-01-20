他半夜訂外送等90分鐘怨「都冷了」 網曝背後原因

民眾利用外送平台定宵夜卻等90分鐘。示意圖非新聞當事人。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

有民眾在網路上抱怨，半夜使用外送平台訂宵夜卻等了90分鐘，且收到餐時食物都冷掉了，而過程中也無法連絡客服取消訂單，讓他大喊，要等這麼久自己出門買就好了，但就有網友指出，可能是受罷工影響的關係。

有消費者在「Ptt WomenTalk」板上表示，日前他在23點30分時利用外送平台訂了宵夜，當時系統顯示約在30分鐘後送達，不過原po等到隔日00點10分仍不見宵夜，便向客服要求取消訂單，但原po卻只收到客服「外送員兼顧多筆訂單導致延誤，很抱歉」的回覆以及一封罐頭道歉訊息。

然而，時間來到凌晨00點50分時，原po沒連絡上客服也沒拿到餐點，而這時他見外送平台上顯示，外送員正往住家移動並將於6分鐘後送達餐點，但原po卻發現外送員竟在路途中又多停在一個夜市，讓原訂6分鐘送達的顯示時間，瞬間跳至10分鐘，整個訂餐過程讓原po氣喊「不是啊，真知道一份餐點要等80分鐘，在23:30直接出門買不就好了」，甚至在他發完文章後10分鐘仍沒拿到餐點。事後，原PO在拿到餐點後也表示，「23:43取餐，1:10拿到，整個冷掉」。

文章一出，引來許多網友討論。就有網友表示，「前天等一個小時也有問客服，客服還沒回我呢」、「昨天晚餐第一次訂熊貓，也等了快1小時」、「前幾天也是等了40分鐘之後問客服，叫我再等40分鐘」，但也有人指出，「前天訂餐等80分鐘，外送員說罷工沒人接單」，還有人說，「我等過2小時的，跟你一樣他拿了我的餐之後一直在接別的單，收到食物都變冰的了，然後飲料還不翼而飛」。