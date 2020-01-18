宮廟算命神準？ 他聽命理師「警告2點」卻馬上笑了

許多台灣人喜歡以算命來預知未來運勢。示意圖。報系資料照 分享 facebook

不少台灣人喜歡找命理師「算命」，想提前知道自己未來會發生什麼事。就有一名在社群網站上化名「金庸」的網友，昨（17）日指出自己到北市知名宮廟行天宮旁用餐，發現很多人都進了算命街，讓他也決定試一試。沒想到命理師告訴根本沒有機車、工作的他，最近「少騎車不然會有血光之災」、「近期會換工作」，讓這名網友哭笑不得。

在ptt上化名「金庸」的網友，過去因被盛傳每月收租破千萬，被稱為是「ptt土豪哥」。他在ptt上說到，昨日去台北行天宮旁吃早午餐，經過算命街時發現裡面不少人，讓他也決定試一試。他隨便找了一間進去算，命理師先問完八字後，便問他要算什麼，金庸則表示「要算運勢」。

沒想到算命師竟然跟金庸說，「最近盡量不要騎車可能有血光」、「近期會換工作」等，讓根本沒在騎車、也沒有工作的金庸笑了出來，直言：「你這樣到底是不是唬的」，最後錢也沒給、就被命理師趕了出來。分享完自己的經歷後，金庸提到自己「開始懷疑算命師這行業到底是真的還假的阿？」，並詢問網友「有遇過或經歷過嗎？」。

對此，有網友表示「相信就容易準，反之亦然」、「有準的，但提早知道人生發展就蠻無聊的」也有網友認為是「唬的阿，他們連自己會做算命都沒算出來」；有網友則回應說到，「當然要把你講得很衰，你才會掏錢給他幫你化解啊」、「每個都說晚婚，近期換工作應該是快過年」。也有網友認為，「厲害的在行天宮出現的機率不高」，因為「真的會算的都嘛躲在一些人少的地方」。

有網友則指出，「易經和紫微斗數比較有統計學的概念」、「手面相、八字紫微，是大數據統計而成，還是有一定的準度；占卦則是偏向機率」。