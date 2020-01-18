親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
懷念老地方
鄉民爆報看
網搜奇趣蛋
流行新鮮事
沒事養養眼
跟著潮流走

109年大學學測／ 數學科試題與解答

國民黨估韓會大贏37萬票 徐巧芯爆內幕：有神秘民調數字

宮廟算命神準？ 他聽命理師「警告2點」卻馬上笑了

2020-01-18 12:09聯合新聞網 綜合報導

許多台灣人喜歡以算命來預知未來運勢。示意圖。報系資料照
許多台灣人喜歡以算命來預知未來運勢。示意圖。報系資料照
分享

不少台灣人喜歡找命理師「算命」，想提前知道自己未來會發生什麼事。就有一名在社群網站上化名「金庸」的網友，昨（17）日指出自己到北市知名宮廟行天宮旁用餐，發現很多人都進了算命街，讓他也決定試一試。沒想到命理師告訴根本沒有機車、工作的他，最近「少騎車不然會有血光之災」、「近期會換工作」，讓這名網友哭笑不得。

ptt上化名「金庸」的網友，過去因被盛傳每月收租破千萬，被稱為是「ptt土豪哥」。他在ptt上說到，昨日去台北行天宮旁吃早午餐，經過算命街時發現裡面不少人，讓他也決定試一試。他隨便找了一間進去算，命理師先問完八字後，便問他要算什麼，金庸則表示「要算運勢」。

沒想到算命師竟然跟金庸說，「最近盡量不要騎車可能有血光」、「近期會換工作」等，讓根本沒在騎車、也沒有工作的金庸笑了出來，直言：「你這樣到底是不是唬的」，最後錢也沒給、就被命理師趕了出來。分享完自己的經歷後，金庸提到自己「開始懷疑算命師這行業到底是真的還假的阿？」，並詢問網友「有遇過或經歷過嗎？」。

對此，有網友表示「相信就容易準，反之亦然」、「有準的，但提早知道人生發展就蠻無聊的」也有網友認為是「唬的阿，他們連自己會做算命都沒算出來」；有網友則回應說到，「當然要把你講得很衰，你才會掏錢給他幫你化解啊」、「每個都說晚婚，近期換工作應該是快過年」。也有網友認為，「厲害的在行天宮出現的機率不高」，因為「真的會算的都嘛躲在一些人少的地方」。

有網友則指出，「易經和紫微斗數比較有統計學的概念」、「手面相、八字紫微，是大數據統計而成，還是有一定的準度；占卦則是偏向機率」。

網友在ptt上分享自身經驗。圖/ptt
網友在ptt上分享自身經驗。圖/ptt
分享

紫微斗數面相

相關新聞

她揭密過年不愛回鄉下老家原因 網友：感同身受

2020-01-18 12:03

日本拉麵店座位為何那麼少？網：別被台灣人思維侷限

2020-01-18 09:58

太誇張！奧客扛爐具食材進超商大開「火鍋趴」 同行無奈曝心酸

2020-01-16 17:19

「台北才是人住的」 天龍人驚世發言讓網友全傻眼

2020-01-16 17:39

他20元買螃蟹想嚐鮮 內行人警告小心有「劇毒」

2020-01-16 16:04

拿過最大包紅包是多少？意外釣出「七位數」網：超羨慕

2020-01-16 13:43

搭電梯巧遇陌生小鮮肉 媽高招搭訕女兒全程看傻眼

2020-01-16 13:25

載妹到烘爐地看夜景 他驚見「老人飛走」立刻衝下山

2020-01-16 11:53

熱門文章

清洗水塔驚見「90公分棒狀物」 內行人跳出神解

2020-01-17 16:09

日本拉麵店座位為何那麼少？網：別被台灣人思維侷限

2020-01-18 09:58

鄭運鵬嬌嗔開箱解體匠機 曝價格直說：本文要封鎖鄭太太

2020-01-17 14:25

為何「收入不高的女孩捨得砸錢打扮？」 網中肯點關鍵

2020-01-17 16:06

【Oops有正妹】鄰家系甜美女孩 嬌小白皙讓網友齊呼：戀愛了

2020-01-17 14:52

她揭密過年不愛回鄉下老家原因 網友：感同身受

2020-01-18 12:03

宮廟算命神準？ 他聽命理師「警告2點」卻馬上笑了

2020-01-18 12:09

贊助廣告

留言

Top