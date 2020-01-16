太誇張！奧客扛爐具食材進超商大開「火鍋趴」 同行無奈曝心酸

台灣許多連鎖超商幾乎都24小時全年無休，方便民眾隨時隨地都可消費，不過當然也會出現顧客把方便當隨便的案例。一位網友近期經過一間超商時，就發現店內其他顧客居然攜帶器具到免費座位區煮火鍋，誇張行徑引發其他網友熱議。

網友驚見其他顧客在超商店內免費座位區大煮火鍋。 圖片來源/爆怨公社 分享 facebook

原PO在臉書「爆怨公社」提到自己近日到超商購物，發現有其他顧客自己攜帶卡式爐及食材當場在店內座位區煮火鍋，讓他覺得非常傻眼，結帳時跟店員對到眼，對方沒說什麼只露出無奈的笑容，讓他忍不住表示「之前看別人PO都覺得很扯，沒想到我真的見證奇蹟了」。

照片曝光讓許多人不敢置信，直呼這行為太超過，認為店員應出面制止、「太扯了吧！」、「這是臉皮厚到一個無極限的行為」、「真當自己家啊？怎麼有勇氣」、「誇張欸，比扯鈴還扯」、「太離譜，是不會回自己家煮？」、「這不能制止嗎？釀了火災怎麼辦？」、「太誇張了，店員難道真的不能制止？」。

而同樣在超商工作的網友也出面訴苦，「規定是不行的，但在奧客至上的文化裡也只能忍了，光看到桌上那些關東煮碗，就知道這些人是奧客中的奧客，碗也是要成本的好嗎？超商大夜路過」、「不是店員不去講，而是講了沒有用，我們只能口頭勸離，沒辦法把他架出去，別說叫警察，警察也只能勸離，他今天客訴你，就算他不對，他來個你態度不好客訴一樣會過...店員的無奈」、「沒辦法，上面規定以客為尊，他有購物就是客人，可以勸但不能制止，只要有消費就有權利坐在那兒，不管哪間都一樣，至於找警察沒用，除非他們干擾其他客人」。

不過也有網友認為其實各分店作法不同，不能以偏概全，「還好欸，因為如果東西都是在這裡買的然後會整理好，我是老闆不會制止的」、「正常啦！我遇過在全家煮，可是所有的食材都從全家買，那個店長也說不鬧火災就好了」、「有消費就沒問題，沒消費就要看店長」、「如果食材是店內買的，我覺得OK啊！」、「如果食材都是店內買的，加上位子很空，我覺得還可以啦」。