拿過最大包紅包是多少？意外釣出「七位數」網：超羨慕

有網友拿到阿姨給的紅包一次就給了兩萬元，於是好奇網友們曾收到最多的單次紅包是多少錢，引起熱烈的討論。圖片來源／ingimage 分享 facebook 過年期間最期待的一件事就是拿紅包，有網友拿到阿姨給的紅包一次就給了兩萬元，於是好奇網友們曾收到最多的單次紅包是多少錢，引起熱烈的討論。

一名網友在「批踢踢實業坊」女人版發文，她表示拿到紅包是很開心的事，她收到阿姨給的紅包裡竟有兩萬元，這是她收到紅包最多的一次，於是好奇網友們曾經收到紅包單次最多是多少錢。

此文一出，許多網友紛紛表示，「小時候外婆包給我兩萬八，其他人只有2000」、「去年我父母包了12萬給我，跟我說手術花了很多錢吧....」、「客家人緊繃3600」、「考大學十萬」，其中有網友竟然收到過「七位數」的紅包，「如果是用紅包袋裝是40萬，如果匯的也算是200萬」。

不過，有網友是因某種原因才收到紅包，「我外婆三個月前包10萬給我叫我趕快結婚」、「結婚，爸給100萬，這次回台投票給10萬紅包」，有些網友則是從小，家人每年給萬元，「我三阿姨從我6歲開始每年包2萬給我，到現在我27歲了～」、「12萬，成年那一年阿嬤包的，但據說嬰兒時期，每年過年阿嬤每年都包16萬」。

這也讓不少網友羨慕，「怎麼大家都這麼有錢...」、「地方阿公阿嬤有缺乾女兒嗎」、「2000，每次看到這種討論都不知道是其他人家裡很有錢還是我家比較沒錢，以前就聽過同學一年總共拿到的紅包錢是我好幾年加起來的金額…」、「大家都暴發戶是不是，不是1、2千而已嗎？」。