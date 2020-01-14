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痴等1.5小時！訂UberEats遇兩女一男單車「慢送」 網傻眼：郊遊嗎？

2020-01-14 17:00聯合新聞網 綜合報導

下訂美食外送後，大家最多願意等候多久呢？有網友抱怨點餐後等候超過一個半小時，才看到兩女一男的外送員騎著腳踏車姍姍來遲，讓他超級傻眼，懷疑他們根本在郊遊。

網友貼出下單時間和收到外送時間，相差約1.5小時。 圖片來源／ptt
網友貼出下單時間和收到外送時間，相差約1.5小時。 圖片來源／ptt
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網友在ptt發文抱怨，他使用UberEats訂了永和樂華夜市附近的餐點，要求送到南勢角，下單後不久便有外送員接單，他便放心等候。直到等了半小時才發覺不對勁，接單的外送員居然是從板橋騎腳踏車送外送，中途甚至繞道萬華，讓他從12點42分等到2點多，才看到兩女一男慢悠悠的送達，足足一個半小時以上的等候時間讓他怒批這是「外送員的腳踏車日記」嗎？！

網友貼出外送員行車路線。 圖片來源／ptt
網友貼出外送員行車路線。 圖片來源／ptt
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這麼長的等待時間讓網友們也相當傻眼，懷疑這3人是「出來運動順便送餐」，直接建議原PO給負評「這我會生氣」、「覺得沒品」、「是我就不能接受欸，一定退單」，也有人表示「朋友也遇過兩女一男一起外送，也等很久」，疑似這種外送組合不是初次。

有網友則認為，台灣美食外送應該要訂出「最慢抵達時間」，否則為了防雷，難道要提早2小時點餐嗎？且由於事前無法得知外送員的交通工具，訂後無法反悔，也是網友傻眼棄用外送app的原因。

此文也釣出曾以腳踏車外送的員工，表示公司派單正常來說都是「給1公里內的餐廳，4公里內的客戶」，可惜也無法解釋該奇葩訂單為何出現，倒是網友搞笑呼喚「姿萱很拼欸」、「好了啦，姿萱，這單妳不能接」，力勸外送員別再接這種超出範圍的訂單。

PTTuber eats美食外送單車

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