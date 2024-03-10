快訊

悲！雙北人1,500萬買新房再退一圈 專家：泰山都買不起

影／台中聯結車翻車擠扁轎車母子命危 目擊男大生：下坡車速快

顧立雄是否留任國安會 看蔡英文、賴清德與美三方平衡

拆房撞見白髮人影！他右臂突現「掌印瘀青」 聽同事1句話傻了

聯合新聞網／ 綜合報導
荒廢許久的老屋，總會傳出各種靈異故事。示意圖／ingimage
荒廢許久的老屋，總會傳出各種靈異故事。示意圖／ingimage

荒廢許久的老屋，總會傳出各種靈異故事。日前，就有一名拆除工人在「靈異公社分享，以前他在某工地拆房屋，作業期間突然看到白髮人影，定睛一看卻又消失不見。然而他回家時，竟發現自己的右手臂莫名出現一塊瘀青，不久後同事向他說明該建築物的背景，讓原PO感到毛骨悚然。

原PO表示，他們在房子拆除前，會先派工人清理房屋內部所有的裝潢及雜物垃圾，之後再進駐重型機具進行正式拆除。當時身為菜鳥的他和另一名師傅被派去某工地，而原PO獨自在一樓敲窗戶玻璃時，突然感覺右上方欄杆處有人正在看他，用眼角餘光瞟過去時發現有個白髮人影，不過定睛一看卻又消失不見。

原PO指出，就在他感到不對勁時，忽然聞到一股濃烈的味道圍繞在身邊，「那個味道就像是安養院裡面，老人家長期臥病在床，還帶有濃濃的藥味」。他透露，當下自己的身體感到很不舒服，於是他立刻跑往另一名師傅工作的樓層，藥味才漸漸消失。

不過，原PO回家洗澡時，竟意外發現自己的右手臂上有一塊瘀青，形狀彷彿被人握住的掌印，可他卻完全不會痛。不久後，公司同事向他說明該建築物先前是安養中心，並坦言「他（同事）媽媽就是在這棟建築物過世的」。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

安養院 房屋 靈異公社

延伸閱讀

除濕機「1功能故障」恐釀火災 台電籲2重點必檢查：安全又衛生

黃復興月開銷2500萬！蔡正元2原因挺改革 曝國民黨：窮到每天跑3點半

男友一家去澳洲…1舉動讓她心碎喊「我好像外人」 網友卻不挺

四星座明起鴻運當頭 獅子事業運超旺、這類人投資好眼光

相關新聞

拆房撞見白髮人影！他右臂突現「掌印瘀青」 聽同事1句話傻了

荒廢許久的老屋，總會傳出各種靈異故事。日前，就有一名拆除工人在「靈異公社」分享，以前他在某工地拆房屋，作業期間突然看到白髮人影，定睛一看卻又消失不見。然而他回家時，竟發現自己的右手臂莫名出現一塊瘀青，不久後同事向他說明該建築物的背景，讓原PO感到毛骨悚然。

施文彬不會台語卻以台語歌起家！一曲〈傷心酒店〉打響知名度

「暗淡的光線、哀怨的歌聲，喝酒的人沒心情……」這首〈傷心酒店〉在1990年代紅遍大街小巷，台語歌壇天后江蕙與新人歌手施文彬合唱此曲，使施文彬一夕成名，成為炙手可熱的新人；然而驚人的是，施文彬居然是一位不會說台語的外省第二代，更出人意料的是，他以閩南語歌手的身份踏入演藝圈。

雙冬檳榔攤帶起檳榔西施文化　90年代成交流道最美風景

檳榔西施是台灣特有的街頭文化，多為打扮清涼的少女看顧檳榔攤，因為早期多出現在高速公路的交流道路口，被稱為「交流道的最美風景」，經常受到人們與媒體的注目。檳榔西施的文化大約起源於1990年代，早期的檳榔攤如五、六〇年代的菸攤，通常不會有華麗的招牌或霓虹燈，只有簡單的「檳榔」兩個字，甚至有些連招牌都沒有。當嚼檳榔的風氣盛行後，檳榔攤開始以檳榔西施吸引顧客，不僅如此，還用起檳榔西施的芳名做為號召，如「雅珍」、「美玲」等。1994年楊梅交流道的檳榔攤有三十幾家，一半以上都是如此。

百年間多重面貌　西門紅樓的前世今生

西門紅樓有百餘年的歷史，原始建築物為近藤十郎設計的西門市場，由八角樓與十字樓組成，1908年落成。日治時期的西門町，規劃為在台日本人的商業娛樂區，設有多間戲院與餐廳，以慰藉他們對母國的鄉愁。西門市場在十字樓有蔬果魚肉等生鮮攤商，八角樓與外圍有文具、樂器、陶瓷器等店家，皆以日本人為主要客群。

1960年代頂流影星「樂蒂」紅顏薄命 31歲逝世十多年演藝生涯終止

15歲投身影壇的樂蒂一直是清純氣質派的代表。1952年，樂蒂中學畢業後，便進入「長城」，與公司簽署了為期五年的合約。然而，僅僅兩個月後，樂蒂就已經接拍了她的首部作品《絕代佳人》，與夏夢合作演出，雖無「首作即主演」的幸運，但憑藉天賦外貌與後天精進，逐步攀上演藝高峰。

朱延平導演的創業作！ 他靠《大頭兵》飛越低谷

朱延平，台灣商業影壇的「神級」導演，拍過無數商業片，也曾歷經過高峰谷底。他執導的搞笑片常賺錢又好笑，但有一陣子，他執導的片反應都不理想，後續端出的新片企畫，也無人想投資，因此他決定自行創業，並在隔年完成自編自導的創業作《大頭兵》。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。