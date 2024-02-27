營養午餐其實很好吃？ 過來人回憶：有「珍奶」那餐超好吃

許多人對學校營養午餐的印象便是「好難吃」，不過，最近有網友想替其平反，他表示，自己認為營養午餐很好吃，而且每一餐都含三菜一湯，以營養午餐的價格而言，CP值非常高。

一名網友在Dcard以「只有我覺得營養午餐其實滿好吃的嗎」為題發文，他表示身邊的人都說營養午餐不好吃，但他卻有不同的看法。原PO提到，自己很喜歡學校營養午餐，尤其如果吃到有湯汁的料理，拿來拌白飯更有滿足感，除此之外，以營養午餐的價格，能吃到三菜一湯相當划算，「大學現在每天在外面吃一餐大部分都超過60、70，甚至100元，真的好懷念以前的營養午餐」。

不少網友認同原PO的想法，覺得營養午餐很好吃，「我也覺得很好吃，但大家都表現得營養午餐就是廚餘的那種態度」、「我也覺得國小營養午餐超好吃，我們學校有自己的廚房，有的時候會有珍珠奶茶跟草莓，一天的不愉快都在好吃的東西下消散」、「我超愛螢光咖哩」、「我超愛看星期三特餐是什麼！決定一整個禮拜的心情」。

但也有網友表示，營養午餐好吃與否，應該要看學校及廠商，「國中小都是自己的廚房煮出來都超難吃，國中有次廚房整修幾個月所以外包給外面廠商，結果超級好吃」、「要看學校，我國小的超好吃，贏過國高中」、「看廠商，以前每個月會給菜單讓我們自己選廠商，只要有珍奶就覺得那餐特別好吃」。

也有在團膳公司工作的網友表示，國中小菜單都要經過教育局及學校審查，不僅菜單的限制多，需考慮加工食品次數、油炸類次數、甜湯或甜品等，此外，使用的蔬菜須產銷履歷，食材也須為有3章1Q的可溯源食材，因此難以變出新花樣，「看到學生說難吃，心真的很涼，去哪裡找這麼俗（便宜）又這麼營養均衡的午餐」。