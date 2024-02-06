七年級聽20年前的歌算心理障礙？ 網解：聽的已經不是歌而是回憶

很多人喜歡聽老歌，不僅僅喜歡歌曲的旋律，還有很多一部分是懷念。日前有一名網友在PTT上以「七年級生還在聽20年前的歌 算心理障礙嗎？」為題發文，原PO表示，「老人要怎麼走出已經回不來的時代呢？」引發網友熱議。

原PO透露，像他這種七年級中段班的大叔，買了Spotify雖然可以無限聽音樂，偶爾也會滑到一些shorts洗腦音樂或是k-pop，但還是不時會習慣開車或是運動時，固定去聽2000-2006台灣音樂還在巔峰期的作品。於是，原PO想問，「這種還不願意跟上時代變化聽骨灰音樂的，心理學或是社會行為學上是不是有什麼可以解釋這種現象？算心理障礙嗎？」

貼文一出，迅速引起熱烈討論，許多人都深有同感，「貴古賤今」、「那一年默默無言」、「我還聽30年前的劉德華」、「一堆人還在放周杰倫和蔡依林的歌」、「聽的是情懷」、「那聽197x 8x的怎麼辦」、「2000以前才是真的好聽」、「我走不出2000年的Hip Hop」、「我剛還在聽周杰倫，聽的不是歌，是青春」、「偉伯聽的是青春」。

也有不少網友認為，「老了，青春少年時，親像目一瞇」、「你爸媽也是聽民歌啊」、「六十幾歲也是一直在唱他們那年代的老歌」、「沒有甚麼原因，就是你老了，現在小孩去聽那時代的歌也不會像你一樣覺得超級好聽，事實上我們聽得已經不是歌而是回憶」。