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好懷念！幼童剪髮不夠高 店家拿出一物勾起眾人兒時回憶

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO轉貼一張幼童剪髮的照片，只見小朋友身高不夠高，店家在椅子上放了一塊洗衣板，好讓小朋友能夠坐高一點，方便剪頭髮。 圖擷自爆廢1公社
原PO轉貼一張幼童剪髮的照片，只見小朋友身高不夠高，店家在椅子上放了一塊洗衣板，好讓小朋友能夠坐高一點，方便剪頭髮。 圖擷自爆廢1公社

時代變遷，許多兒時景象已不復見，有一名女網友在臉書分享一張照片，畫面中一名小朋友在理髮廳裡剪頭髮，但因為身高不夠高，因此理髮椅上還放了一塊洗衣板，這樣的景象讓許多人看了直呼好懷念。

原PO在臉書「爆廢1公社」轉貼一張幼童理髮的照片，只見照片中一名小男童坐在理髮椅上，但因為身高不夠高，因此店家在椅子上橫放一塊洗衣板，置於椅子的兩邊扶手上，再讓男童坐在洗衣板上，好方便讓理髮師修剪頭髮，這景象也讓原PO看了直呼「回憶啊啊…小時候在鄉下就是這樣剪頭髮」。

照片勾起眾人兒時回憶，「我22，我也剪過」、「快40了，小時候都這樣剪頭髮」、「確實，小時候剪到睡著，醒來變成光頭，差點掐死我爸」、「現在還是有啊，比較小的孩子都這樣坐」、「現在傳統的美髮院跟家庭理髮的還有」、「懷念，小時候坐木板時屁痛」、「還要用手去狂翻那菸灰蓋子」、「真的！以前小朋友太小隻，家裡附近的剪髮洗頭阿姨都叫我這樣坐著剪，我還以為我很例外欸」、「剪刀不利，還會吃頭髮用拔的」、「現在還有老店還是這種椅子」、「回想起來那時候真幸福可以用坐的，現在都用跪的」。

剪髮

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