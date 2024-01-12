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他嫌「台中只有百貨公司」很無聊！在地人酸不懂玩 列超多好玩景點

聯合新聞網／ 綜合報導
台中市高美濕地景觀優美，弧形木棧道搭配夕陽浪漫破表，是全國知名景點之一。記者林佩均／攝影
台中市高美濕地景觀優美，弧形木棧道搭配夕陽浪漫破表，是全國知名景點之一。記者林佩均／攝影

台中是六都直轄市之一，不過有網友近期到台中生活，他抱怨「台中只有百貨公司，不像台南有很多美食小吃」，有在地人推薦許多好吃好玩的地點，有人酸「那是你不會玩，大坑、新社、望高寮、麗寶、鰲峰山、后豐、都會公園、高美濕地、谷關、東勢林場這些地方都可以玩一天」。

一名網友在論壇Dcard發文表示，他近期搬來台中生活，朋友想到台中找他玩，但都只會提出要到勤美、大遠百、中央公園等地觀光，或是想去三井Outlet，他崩潰表示，「台中只有百貨公司嗎？人家台北都有什麼白晝之夜，台南一堆東西可以吃，推薦我台中玩的地方跟吃的吧」。

其他人則留言「吃的：旱溪夜市；靜態玩的有科博館、植物園、美術館、中社花市、八仙山國家森林遊樂區；動態玩的有北區運動中心射箭、大坑爬山」、「台中有爵士音樂節、搖滾台中、泰安櫻花、花線龍井、國際花毯節、石崗熱氣球、京都嵐山文化祭、一堆登山步道、后里馬場騎馬騎腳踏車、東勢去看田也不錯」。

還有人說「那真的是你不會玩，或是很懶得跑遠、出遊，不然我隨便都能拉出20個旅遊計畫，當然喜不喜歡就是因人而異了，包含大坑、新社、望高寮、麗寶、鰲峰山、后豐、都會公園、高美濕地、谷關、東勢林場這些地方，都可以計畫花掉一天，再跑一些網美餐廳、拉麵店、觀光工廠之類的地方，根本不可能會無聊」。

不過也有人留言「住了將近30年認同，台中真的無聊」、「我來台中也快一年了，離開一中、逢甲、勤美，這些年輕人愛去的地方，大概就只剩百貨公司了」、「台中真的很無聊啊」、「台中不管去哪裡都很遠」、「台中就只會去百貨公司，不然很多好吃的在市區」、「住台中每次放假想出門都不知道要去哪，因為距離問題只能待市區」。

高美濕地 后里馬場 觀光工廠 臺中 台中市 Dcard

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