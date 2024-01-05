已正名《超人力霸王》24年！ 內行人曝：從不叫「鹹蛋超人」

原來早就改名了！一名網友最近發現親戚小孩把「鹹蛋超人」稱作「超人力霸王」，讓他感到相當困惑，上網爬文才得知早在24年前，這部日本經典影集已正名為《超人力霸王》。《超人力霸王》1966年開播至今已將近60年，也是許多台灣人的童年回憶。

一名網友在Dcard以「原來鹹蛋超人改名這麼久了」為題發文，近日帶親戚小孩出門，小朋友被某間超商的裝潢吸引，並興奮地說著：「這個是超人力霸王德卡、歐布」，讓原PO感到納悶，上網查詢後才發現原來「超人力霸王」就是「鹹蛋超人」。

原PO爬文得知，早在2000年左右就起推行「《超人力霸王》正名運動」，但自己並非這部影集的粉絲，所以才一直說「鹹蛋超人」。另外，原PO也發現，「奧特曼」為中國大陸地區的譯名。

許多網友表示也是到近期才知道「超人力霸王」這個說法，「我第一次聽到超人力霸王，還以為是超人的續集」、「原來已經改名這麼久，完全不知道+1」、「一直以為是近年來才這樣叫，原來已經改這麼久了」、「我也是這幾年才發現他改名」。

不過有些網友還是習慣稱其為「鹹蛋超人」，「知道超人力霸王，但是還是會講鹹蛋超人」、「我還是習慣叫他鹹蛋超人，超人力霸王有點拗口」，但也有網友喜歡正名後的叫法，「其實一直不懂為何要叫鹹蛋超人，感覺很鹹蛋，超人力霸王帥多了」、「我自己覺得正名是好事，不然小時候因為喜歡超人力霸王然候又因為鹹蛋譯名被同學嘲笑」。

也有粉絲現身說法，「其實鹹蛋超人一直都不是正確譯名，是民間的戲稱，但是這個叫法真的太紅了，導致很多人以為真的是這樣叫」、「我自己是超人力霸王的粉絲，確實正版代理在MAX和梅比斯那段時候就已經正名了」。