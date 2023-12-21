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用過嗎？他曬心中最厲害「古早熱水器」 引網共鳴：烤地瓜超香

聯合新聞網／ 綜合報導
網友大讚「柴爐熱水爐」是心中最厲害的熱水器，引起共鳴。圖／擷自「爆廢公社」
網友大讚「柴爐熱水爐」是心中最厲害的熱水器，引起共鳴。圖／擷自「爆廢公社」

目前市面上常見的熱水器，包含桶裝瓦斯、天然瓦斯與電熱水器等，多是透過消耗能源以產生熱水。近日，有網友在「爆廢公社分享自己心中最厲害的熱水器，並大讚「古人的智慧」，勾起許多網友回憶。

原PO在「爆廢公社」分享兩張「柴爐熱水爐」的照片，圖中的熱水器散發濃濃的老舊氣息，底部的方形孔是用來放置木材的燃料入口，頂部則設有排煙孔，他直言「古人的智慧，這才是我心目中最厲害的熱水器！」

照片一曝光，勾起許多網友回憶，「我很怕這個，洗個澡燙死了！」、「小時候過年人多，要一直燒一直燒，不然會沒熱水，超懷念」、「小時候的回憶，每天放學回家就是去燒熱水」、「台東超多的，我去親戚家很愛玩，燒材很療癒」、「小時候我最喜歡去鄰居家裡主動燒木頭、燒水，紅紅火焰，還有木頭燃燒的聲音，很療癒」。

還有許多網友透露，以前使用柴爐熱水器時會在底下烤地瓜、甘蔗等零食，「都在下面放蕃薯跟小芋頭，烤好超香的」、「小時候烤蛋的好夥伴，報紙沾溼包雞蛋，包好幾層，放進去20分鐘，香的咧」、「燒快完可以丟蕃薯進去，晚上的點心」、「邊燒水邊烤甘蔗」。

爆廢公社 熱水器

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