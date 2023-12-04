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台灣缺工又低薪 水泥工曝30年前收入：年輕人被1制度害慘

聯合新聞網／ 綜合報導
一名從業30年的水泥工認為，過去的「教育體制」種下了缺工的種子，如今萌芽後，也讓年輕世代更加難過。示意圖／Ingimage
一名從業30年的水泥工認為，過去的「教育體制」種下了缺工的種子，如今萌芽後，也讓年輕世代更加難過。示意圖／Ingimage

大環境缺工問題難解，對於很多人來說，寧可失業也不要低薪。一名從業30年的水泥工認為，是過去「教育體制」種下了缺工的種子，如今萌芽後，也讓年輕世代更加難過。

水泥工阿鴻在粉專發文表示，回溯30年前，也就是國中畢業15歲那年，應該是「缺工」時間軸的起點，那個時期，每個班級人數都超過40人，聯考制度的末期，學校很明確的在班級上區分了「升學班」與「普通班」，當時他兩種都沒有選擇，而是直接投入職場做工。

「當時的做工入門薪水不低，學徒的我一天實賺600元（含便當、飲料），而當時打工的時薪約莫60元，雖然水泥學徒工作很累，但是至少我賺的錢比較多，況且我是有『學習一技之長』的職業！」他也因認真的工作態度，日薪不斷往上加，慢慢變成800元、1,000元。

阿鴻表示，當時身邊的朋友也都覺得他的收入不差，可是很妙的是，還是沒有人要加入，他認為是當時的時空教育背景，要大家好好讀書、高學歷，因為做工很累，別用體力、勞力賺錢，就在這樣的教育體制下，「缺工」的種子萌芽了

阿鴻表示，30年後的今天，他們正在啃食「缺工」的果實，而「少子化」讓下一代平均一個班級人數減半，只有20來個，加上「人口老化」現象加劇，像他一樣步入中年的大叔，面臨「上有老、下有寶」的三明治時期。

他寫道，老一輩人的退休、沒有收入就算了，畢竟他們當初也都是苦過來了！可是年輕的這世代，他們可慘了，心心念念的高學歷終於拿到了，可是卻擺脫不了「低薪」的命運，社會新鮮人的起薪讓人咋舌，一眼望去盡是高學歷又低薪、低成就的當下，真是讓人失望！於是新鮮人他們找不到理想的行業，只能「失業」，可是大環境卻是「缺工潮」餒，問題可真矛盾。

阿鴻文末寫下，「缺工」、「低薪」、「失業」這幾個問題共存，真是讓人傻眼又失望！

對此，網友紛紛表示，「『萬般皆下品，惟有讀書高』影響到整個社會，有多少人能跳脫思維」、「台灣長期以來對職業有歧視，導致今日結果，但企業、政府其實沒差，因為有取之不盡的移工可以用」、「提高薪水不一定找得到人，但不提高一定找不到」、「我覺得可以從組織化做起，以成立工班為目標」、「我閨密嫁到澳洲，她說也許是那邊藍領是大多數，所以藍領技術工收入和社經地位都不低。個人淺見，需要改變的是從家庭、社會價值觀與教育做起」。

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