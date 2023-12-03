快訊

他讚「台式早餐第一名」不用等太久又方便吃 網曝：種類超多

賴清德找網紅搶年輕票 她酸爆：連這笑話也抄網路梗

臭鼬廠創始人助打造航空帝國 唱衰醜飛機C-130卻看走眼

聽新聞
test
0:00 / 0:00

他讚「台式早餐第一名」不用等太久又方便吃 網曝：種類超多

聯合新聞網／ 綜合報導
蛋餅深受台灣民眾喜愛。記者李政龍／攝影
蛋餅深受台灣民眾喜愛。記者李政龍／攝影

台灣早餐品項豐富，PTT網友討論「蛋餅是台式早餐人氣第一」，由於製作速度快、價格相對低，即使在尖峰時間也不用等太久，吃起來非常方便，網友直呼「蛋餅這個商品已經到達了一種花式的狀態」。

一名網友在PTT發文，他分享漫畫家AKRU的作品，漫畫內介紹台灣的各式早餐店，包括傳統早餐店、簡餐店、專賣飯糰三明治等的小店，其中人氣排名第一的就是蛋餅。

該網友表示，蛋餅製作速度快，即時在尖峰時段，也不用等太久。只要將麵粉皮、雞蛋煎熟，加上醬油及各種配料，美味的蛋餅就完成了，確實是早餐好選擇，不只不用久候，吃起來也方便快速，他大推「其中王者就是起司蛋餅」。

其他人則留言「不加東泉辣醬加什麼甜醬油」、「現在一個起司蛋餅貴到哭」、「認同啊，蔥抓餅、蔥油餅、燒餅夾蛋，其實跟這個都算同類」、「麵粉+蛋+蔥花=好吃」、「玉米蛋餅最強」、「薯餅蛋餅才是no.1」、「蛋餅真的好吃，常常早餐都會選蛋餅」、「我比較喜歡吃粉漿蛋餅，有些粉漿蛋餅還有加皮蛋」、「吃蛋餅固定配豆漿，不然少一味」、「蛋餅也能在家輕鬆做，很家常」、「蛋餅光種類就好幾十種了，當然是第一名」。

還有其他人推薦自己最愛的早餐類型，留言「我喜歡小籠湯包」、「最愛鹹豆漿」、「我比較常吃飯糰，蛋餅還好」、「燒餅油條還是蠻多人愛的吧」、「飯糰派的站出來」。也有人抱怨，現在物價回不去，讓蛋餅的CP值下降，網友留言「蛋餅曾經是人氣第一，但現在太貴了」。

早餐店 飯糰 PTT 早餐

延伸閱讀

6人吃鍋慘噴7千多元！ 他一看帳單嚇傻「1份鍋底2640元」

三角琴也被偷！飯店失竊物排名出爐 業者曝：都在半夜發生

她列台灣飯店5問題應改進 網見「1物」狂點頭：用到會生氣

男生「很MAN」成非主流？他指：這類型更夯 網反曝最大關鍵

相關新聞

他讚「台式早餐第一名」不用等太久又方便吃 網曝：種類超多

台灣早餐品項豐富，PTT網友討論「蛋餅是台式早餐人氣第一」，由於製作速度快、價格相對低，即使在尖峰時間也不用等太久，吃起來非常方便，網友直呼「蛋餅這個商品已經到達了一種花式的狀態」。

一張車票救了百年車站！20年前民眾瘋搶「永保安康」車票

20多年前因為一則車商拍攝的電視廣告，讓已經超過一百歲的台鐵仁德保安車站，因此一炮而紅免於被裁撤的命運，吸引了許多民眾專程造訪，帶動硬式車票熱賣，大批民眾想取得「保安到永康」車票討吉利，還曾因購買的民眾太過踴躍，要等到一段時間之後才會到貨；為服務買不到保安到永康車票的乘客，特別開立手寫車票，以免乘興而來敗興而歸。

50年前女生爭破頭的職業　待遇優渥如今卻遭淘汰

不同於現代搭乘公車前往學校或上下班的途中，陪伴通勤者的是電子票證「嗶嗶」聲；過往搭乘公車客運時，讓許多人記憶深刻的是「公車車掌」，車上必定有他的身影，由其負責與司機溝通、販售車票、收取零錢、掌控乘客上下車及開車門的速度，處處充滿人的溫度。

原來迷信都是真的？ 女子手指月亮耳後驚現割傷痕跡

許多人從小就被教育「不要用手指指月亮」，避免被月亮「割耳朵」，成為台灣社會著名的迷信之一。對於這項迷信，許多人是半信半疑，但最近有網友分享出遊時，晚上不小心指到月亮後，耳後竟出現一條割傷的痕跡，引發熱議。

被喻為台北最後的貧民窟！「安康社區」如今轉變為「興隆公共住宅」

說起台北市早期的平價住宅，相信許多人會直覺想起台北的「安康社區」。座落於文山區的安康社區，原是台北市最大的平宅社區，是民國64年政府為有眷貧戶打造的社會福利住宅，然而由於居住人口的組成、房屋外觀老舊破損、內部空間擁擠雜亂等問題，讓安康社區逐漸被社會貼上負面標籤，成為周遭市民卻步的區域。

李宗盛評它為「世紀歌曲」！ 王傑的成名作〈一場遊戲一場夢〉

1987年，王傑以一曲〈一場遊戲一場夢〉一炮而紅，這首曲子彷彿就像王傑人生故事的寫照，他用滄桑又憂鬱的歌聲，唱出悲痛的心情，療癒在感情裡失意的人。當時幾乎可以用「橫掃歌壇」來形容這股旋風，知名音樂人李宗盛也曾評論〈一場遊戲一場夢〉為難得一見的「世紀歌曲」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。