房客突然全退租！他入住半夜聽空房傳聲響 驚見女兒向空廁所打招呼

若買到不乾淨的房子，恐怕會讓人「毛毛的」。日前有位網友表示，他在民國98年買下一間台南老電梯5樓，花了錢裝潢後，隔成3間房，出租給女性租客。不過後來房客全部說要退租，他就乾脆住進去等出售，沒想到卻聽到「空房間傳來蓮蓬頭沖水聲」，女兒還告訴他「裡面有一個阿姨」，讓網友全嚇瘋。

一名網友在臉書「爆料公社」分享，他在民國98年的時候買了台南一戶老電梯5樓，花了錢隔成3間房，還搭配清爽家具跟粉色系油漆，打算出租給女性租客，沒想到後來房客陸續退租，其中一位房客告訴他「這間房子怪怪的，我準備要結婚，所以只承租到月底」，他因此考慮賣掉這間房子。

原PO指出，當時弟弟在台南醫院住院，他就等房客搬走淨空後，趁著照顧弟弟的空檔，來這間房子住，想等弟弟出院後再出售。沒想到他晚上關燈後，聽到套房的三間廁所蓮蓬頭沖水聲，原以為是老房子管線問題，但他為了確定聲音來源，也會跑去廁所看，發現地面都是乾的，但只要關燈後，就又會有沖水聲。

原PO接著表示，半夜在空蕩的玄關和房間不時會有來回走動的聲音，通常是關燈後會聽到「忽遠忽近，有人在房子活動的感覺」。更令人發毛的是，有次他跟三歲的女兒探病完稍作休息，明明是下午陽光很燦爛的時間，女兒卻不在身邊，他發現「女兒在廁所裡面揮手打招呼，說這裡有個阿姨」。

事後他找有靈異體質的朋友來查看，發現梳妝台的椅子持續發出聲響，而朋友告訴他「快點賣掉房子！裡面全部都是！」最後，原PO指出，接手買了這三間房間的屋主全租給男大生，認為「改成男生住可能陽氣更盛，就會改善了」。

文章曝光後，許多網友驚呼「無論是新建造的房子或是舊屋、承租的房子，住進去以前，我都會事先打掃乾淨，黃昏前祭拜三牲水酒飯菜，向屋內祭拜給地基主，再以鹽水米撒向房子外，逢年過節也會祭拜地基主」、「蓮蓬頭的水聲、椅子坐的聲音以及拖拉聲是水槌效應啦」、「感覺好可怕，我被嚇到了」。