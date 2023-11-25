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新訓半夜撞鬼！他找士官求救被拒 真相曝光全網嚇壞

聯合新聞網／ 綜合報導
網友在當兵新訓時撞鬼。示意圖，非新聞當事者。本報資料照片
網友在當兵新訓時撞鬼。示意圖，非新聞當事者。本報資料照片

當兵新訓常流傳許多靈異故事，有網友分享撞鬼經驗，他在嘉義新訓時，某天凌晨3點起床上廁所時，看到一個女人正面朝下、長髮垂下飄過床的正上方，他嚇得跑去找安全士官求救，士官卻只有安撫他先睡覺，隔天士官才坦言，當時女鬼正以同個姿勢飄在兩人上方，並盯著兩人。

一名網友在臉書社團靈異公社發文表示，友人十年前在嘉義新訓時曾遇到靈異故事，他固定在每天凌晨3點左右醒過來，本來不當一回事，某次提早起床，他便乾脆去上廁所，當時時間為2:55，想不到回來後看到一個女人正面朝下、長髮垂下飄過床的正上方，女人飄過第一個床、第二個、第三個，直到飄到他的床時，女人便停下了，當時時間正好是3:00。

他因為撞鬼，嚇得跑去找安全士官，士官跟著他回到寢室，這時候卻不見女人身影，士官質疑他看錯，並篤定是他太累，便把他拉回自己的寢室，告訴他會怕的話，可以先在士官寢室休息。

他隔天起床後，又跑去找安全士官，堅稱自己真的有看到女人，這時士官才坦言，「不是我不相信你，而是你昨天在嚷嚷著有鬼的時候，祂正以你說的姿勢飄在我們兩個上面看著我們」

其他網友則留言「還好安官有看到，不然照一般情況，應該是被當作說謊者，然後叫他回去躺好睡覺」、「一般人真的扛不住，若是碰到厲害的道長，就不知道是誰怕誰了」、「安官這樣不動聲色的帶人脫離現場才是上策」、「阿飄表示：怎麼不抬頭看看我呢」、「安全士官心臟也太大顆了」。

還有人分享類似經驗，留言「跟我同梯的情況有點類似！他站夜哨，有其他阿兵哥說忙完要去陪他站到下哨。結果，只跟他說聲辛苦了就直接離開。隔天同梯的問怎麼那麼不夠意思，那位阿兵哥才說，去的時候看到哨所上面有『人』，所以⋯⋯」。

靈異公社

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