她見公園地上放紙錢、蘋果不懂用意 內行人秒懂：老一輩教的
雖然社會越來越進步，但地方上還是會保留一些習俗，有一名女網友日前在桃園龜山寵物公園的路邊，看到地上放了紙錢和蘋果，她不知道為何地上會出現這些東西，於是拍照PO網尋求解答，有內行人秒懂並解釋原因。
從原PO在臉書「路上觀察學院」貼出的照片看到，地上放了兩疊綑綁整齊的紙錢和兩顆蘋果，她說日前帶毛小孩去桃園龜山寵物公園散步，就在進公園時看到這幅景象，她不知道這是誰擺放的，也不清楚用意為何，因此想問問大家「這什麼意思啊？」
照片引起眾人熱議，「給土地公公吧」、「拜地基主吧？」、「應該有動物埋在下面」、「樹葬的寵物？」、「應該是金紙底下的土裡面有埋他死去的寵物遺體吧」、「別拿、別動、別逗留」、「這樣以後晚間不敢去這運動了」、「因為是寵物公園，可能有寵物過世埋在那裡，於是在那裡祭拜」。
還有網友解釋原因，「路邊出過車禍」、「如果是路邊的，就是在那出車禍或意外事後就會去出事地點這樣放，老一輩都會教要這樣做，怕有不乾淨的東西（孤魂野鬼類）在那做怪或抓交替，公園的不知道是不是有人在那出意外所以這樣做」、「日本還滿常這樣的，事故地點都會有人獻花，如果是小孩就會有一堆玩具餅乾」、「應該是這兩天有人在路口走了吧！祭拜的」。
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