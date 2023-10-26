玩過嗎？「夾娃娃機始祖」現身 網齊喊：時代的眼淚

台灣近幾年十分流行玩夾娃娃機，在路上幾乎隨處可見夾娃娃機店。日前，有網友在「爆廢公社二館」分享一張照片並表示「它才是始祖」，立刻勾起廣大網友回憶。

原PO在「爆廢公社二館」分享一張照片，內文稱「很多小朋友不知道這當年很紅？它才是始祖。」圖中的夾娃娃機外型老舊，按鈕也與現今夾娃娃機的搖桿不同，機台內還有多個小士兵玩具，讓看到照片的網友立刻被勾起回憶。

貼文底下，許多網友笑稱此夾娃娃機是時代的眼淚，「知道這東西的應該都年近半百了吧？」、「時代的眼淚」、「哇…年代已久娃娃機」、「6、7年級的回憶」、「娃娃機始祖，只有往右跟夾」。

也有部分網友分享過去使用這台夾娃娃機的經驗，「這才是保夾，只是夾多夾少！我的紀錄是2塊錢8顆足球巧克力」、「當年我家雜貨店有放一台，記得玩一次5元，然後我都自己偷拿櫃台的錢去玩...」、「以前小時候都投一元，但裡面都是沙士糖」、「以前都幫我阿公夾香菸」、「我玩的是2塊一次！獎品是5塊陀螺」。