長輩的奇葩偏方！他扁桃腺發炎被帶去「畫虎咬豬」掀網共鳴：想阿嬤了

小時候大家都曾聽過長輩們提起不少偏方，但究竟有沒有成效，便不得而知。有名網友就好奇，大家「聽過長輩什麼奇葩偏方？」，文章曝光引起網友們熱議。

該名網友在PTT上以「聽過長輩什麼奇葩偏方？」為題分享，舉例來說，有些女生月經來時無感，但他老婆月經來時會痛到不行，長輩就說生孩子後會改善，對此原po表示「其實我們都聽得出來是在藉口逼我們生小孩」。

不僅如此，長輩還會凌駕於醫生醫囑隨便買電台藥吃，「說本來是癌症幾期，吃了一個月的藥後，回診醫師訝異說怎麼癌症好了」，也讓他相當不解，為何會有人相信這種話。

文章曝光，網友們也分享自己聽過的偏方，「《百姓貴族》裡面，手指頭肉被削到見骨，用什麼碳灰之類的東西包起來就好了」、「扁桃腺發炎，被帶去畫虎咬豬」、「小時候燙到手阿嬤叫我塗醬油，好想她」、「喝鮮鵝血治療腎結石，我喝過一週」、「之前皮膚癢癢的我外婆也是用麻油，還有焦炭之類的東西混一混給我敷，這我是覺得無傷大雅」。

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