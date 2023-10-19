快訊

在地職人／國道紅斑馬為何都是BMW 警車蒐藏達人解密 盧貝松拍戲也找他

傻眼！網購iPhone 15 Pro Max取貨變iPhone 15 Pro？少做1動作險被坑4500元

活千年也難忘！目擊者描述以巴衝突醫院爆炸慘況 小孩身首異處、屍塊四散發臭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

長輩的奇葩偏方！他扁桃腺發炎被帶去「畫虎咬豬」掀網共鳴：想阿嬤了

聯合新聞網／ 綜合報導
許多人小時候都曾聽過長輩們提起不少偏方，但究竟有沒有成效，便不得而知。示意圖，非事件當事者／ingimage
許多人小時候都曾聽過長輩們提起不少偏方，但究竟有沒有成效，便不得而知。示意圖，非事件當事者／ingimage

小時候大家都曾聽過長輩們提起不少偏方，但究竟有沒有成效，便不得而知。有名網友就好奇，大家「聽過長輩什麼奇葩偏方？」，文章曝光引起網友們熱議。

該名網友在PTT上以「聽過長輩什麼奇葩偏方？」為題分享，舉例來說，有些女生月經來時無感，但他老婆月經來時會痛到不行，長輩就說生孩子後會改善，對此原po表示「其實我們都聽得出來是在藉口逼我們生小孩」。

不僅如此，長輩還會凌駕於醫生醫囑隨便買電台藥吃，「說本來是癌症幾期，吃了一個月的藥後，回診醫師訝異說怎麼癌症好了」，也讓他相當不解，為何會有人相信這種話。

文章曝光，網友們也分享自己聽過的偏方，「《百姓貴族》裡面，手指頭肉被削到見骨，用什麼碳灰之類的東西包起來就好了」、「扁桃腺發炎，被帶去畫虎咬豬」、「小時候燙到手阿嬤叫我塗醬油，好想她」、「喝鮮鵝血治療腎結石，我喝過一週」、「之前皮膚癢癢的我外婆也是用麻油，還有焦炭之類的東西混一混給我敷，這我是覺得無傷大雅」。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

長輩 偏方

延伸閱讀

外送員喜獲「一大箱小費」整路狂哭 網讚：阿嬤觀念很正確

57年老牌子！他好奇紅葉蛋糕有多厲害？ 眾人大推「這項」是最頂的

神山待十年吃不消！台積電老鳥1原因「想下山」 網揪現實面勸三思

新人上半天就離職！1周後「想回鍋」人資傻眼 內行揭暗黑真相

相關新聞

長輩的奇葩偏方！他扁桃腺發炎被帶去「畫虎咬豬」掀網共鳴：想阿嬤了

小時候大家都曾聽過長輩們提起不少偏方，但究竟有沒有成效，便不得而知。有名網友就好奇，大家「聽過長輩什麼奇葩偏方？」，文章曝光引起網友們熱議。

字典裡沒有放棄！劉子千唱〈唸你〉爆紅　改名轉戰演員脫胎換骨

2011年7月，因為〈唸你〉一曲爆紅的星二代劉子千，你還記得嗎？洗腦、復古的曲風配上魔音傳腦的唱法，劉子千瞬間被網友罵到紅，獲封「鴨嗓歌王」，直到如今，還有不少人能哼上一句：「我的字典裡沒有放棄，因為已鎖定你……」。

回顧鮮芋仙百間店盛世　熱潮退去如今呢？

國聯集團1992年從在台中東海商圈首開第一家休閒小站，陸續發展QK咖啡、喜樂貝爾咖啡等品牌，2007年初，集團旗下第一家販售台灣道地甜品的「鮮芋仙」在板橋開幕，迅速引發熱潮，吸引大批民眾排隊購買，短短一年間就冒出近50家分店，年底時除了台中3家、桃園2家，其餘分店都開在台北，店家每天大約會收到30幾通請求加盟的電話。

公認最帥展昭！何家勁從大俠變大亨

1993年於華視播出，由金超群、何家勁、范鴻軒等主演的《包青天》，可說是許多影劇迷心中的經典。三人分別演出包公、展昭、公孫策，更是被稱為「鐵三角」的經典組合。其實，1993版的《包青天》，原本只計畫拍攝「鍘美案」、「真假狀元」、「貍貓換太子」3個單元，但因大受歡迎，最後總共拍了41個單元、236集，播出將近一年的時間。

知名蛋糕店以前越窮越愛吃？網曝驚人真相：吃的是回憶啊

蛋糕種類百百種，古早味蛋糕相比現代化蛋糕，別有一番風味。一名網友在PTT發起討論，發現女兒租屋處附近有一家知名老牌蛋糕店，且只有北部有店...

父親吃炸蝦老是只吃蝦尾 她長大知道真相嘆「自己太傻」

有時父母對於子女的愛，會以一種比較迂迴的形式呈現。做子女的在事發當下，或許並不會明白發生什麼事，但隨著閱歷增廣之後，就可能體驗到父母的用意。近來有位日本網友，就分享了自己和父親之間，一段和吃炸蝦有關的感人往事。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。