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阿姨約這天回診嘆「年輕人只記得聖誕節」 醫不解：小時候明明放過假

聯合新聞網／ 綜合報導
醫師陳冠任分享，有名阿姨因將「台灣光復節」與「行憲紀念日」搞混，讓他在聽完對方的話後瞬間疑惑。示意圖／ingimage
醫師陳冠任分享，有名阿姨因將「台灣光復節」與「行憲紀念日」搞混，讓他在聽完對方的話後瞬間疑惑。示意圖／ingimage

雖然台灣的聖誕節並未放假，但不少人還是會在當天與親朋好友一起慶祝。近日，心臟內科醫師陳冠任於臉書專頁上分享一段有趣對話，他告知一名阿姨要在12月25日回診，並隨口一句「剛好是聖誕節誒」，對方便突然感嘆「你們年輕人大概只記得聖誕節」讓他一臉疑惑。

陳冠任表示，自己在幫某位阿姨看診後，提醒對方記得在三個月後回診，阿姨之後詢問「三個月後是幾號？」他便回覆對方，三個月後剛好是12月25號聖誕節。沒想到阿姨在聽完醫師的話，竟突然感嘆「你們年輕人大概只記得聖誕節，其實以前我們都是過『台灣光復節』，你們可能沒聽過了吧？」

然而，阿姨似乎把光復節與行憲紀念日搞混，陳冠任透露，當下自己一臉疑惑的看著對方，並笑著強調「阿姨，台灣光復節一直都是10月25日，不是12月25日喔！12月25日一直都是聖誕節喔！這我很確定，因為我的生日就是10月25日台灣光復節」，他更坦言，自己並沒有那麼年輕，小學時期也在光復節放假過，讓阿姨瞬間變得尷尬。

醫師陳冠任與病人間逗趣的對話，引起網友關注，「久違的紀念日」、「會不會太不給阿姨面子了」、「以前10月就一直放假」、「她還活在舊時代的日子」、「是行憲紀念日啦～印象中以前國小還考過這些，都不知道背這個幹嘛？可是那時候都有放假，10/25光復節也有放」。

實際上，10月25日為台灣光復節，但已於2000年取消放假。而12月25日才是行憲紀念日，2001年起因公務人員實施周休二日，所以調整多個國定假日，現今的行憲紀念日已無放假。

聖誕節 光復節

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