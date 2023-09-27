有上班就能買房！長輩曝「台灣最幸福年代」 網反指最大缺點

台灣物價逐年上漲，千元大鈔已不難以支撐一周生活，房價更是高到難以企及。有網友表示家中長輩回憶過往，一致認為民國80年代「最幸福」，只要努力就買得起房，涮涮鍋是銅板價，高檔牛排也才500元就吃得到，有人看了也無奈嘆氣「30年前大學生月薪起薪也是3萬」。

原PO與長輩聚會憶當年，回想80年代時家中親戚一個在板橋買一戶30坪公寓才花250萬，另一個在三重買60坪透天也僅200萬，「只要家裡有人有在上班一定買得起房」，除了房價，物價也低得離譜，49元的涮涮鍋、199元的吃到飽滿街都是，連雙北車位1個月都只要100元，是長輩們一致點頭同意的「台灣最幸福的年代」。

他感嘆30年後上述物價都翻了至少20倍，一番過去最美的言論引起網友論戰，同意者附和「台灣錢淹腳目的年代」、「一千塊可以用一個禮拜」、「那時大學生月薪起薪3萬，沒比現在低多少，當年大學畢業做3年就可買房，30出頭還清」、「那時過年喜慶味很重，看YouTube，那年代廣告或生活氣息都充滿了正面向前的能量…」、「以前是市區房價才貴，現在連郊區和鄉下都貴」。

有人則反駁當時房價沒有那麼便宜，「當年房貸利率10%以上，上班族月薪8000元，絕對買不起房…房貸利率非常高，算起來每月還款金額跟現在差不多」、「民國80年我爸媽存到一筆錢打算在台中買第二棟透天，當時去看價格都要一、二千萬以上了」、「只會說特別價格，卻不說質感的差多少」。

網友也指出當年最糟的就是治安問題，「那時候板橋公寓就要600萬了，而且宵小闖空門超多，綁架傳聞也不少」、「80年代治安差到靠腰，每天打開電視就一堆失蹤兒童，三不五十就有綁票撕票，尤其是闖空門，那個年代誰家裡敢不裝鐵窗鐵門的？晚上一堆飆車族，室內都煙味，遛狗的大便都不清的， 那個年代到底哪裡美好？」

正反意見兩方激辯，部分網友緩頰表示，「每個年代都有每個年代生活的難處，不要用現在的眼光看過去」、「每個時代都有自己的問題，不用羨慕」。