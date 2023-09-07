快訊

超思進口蛋疑雲說漏嘴？國民黨籲陳吉仲拿出「本票」

驚悚影像曝！聯結車高速撞分隔島宛如爆炸 駕駛認了打瞌睡

學校福利社必買什麼？ 網激烈討論「童年零食」最多人點名它

聯合新聞網／ 綜合報導
學校的福利社是許多人共同的回憶之一，「蘋果麵包」則被多數網友認為是必買食物。示意圖。圖／聯合報系資料照片
學校的福利社是許多人共同的回憶之一，「蘋果麵包」則被多數網友認為是必買食物。示意圖。圖／聯合報系資料照片

在學生時代，趁著下課時間衝去福利社買一杯飲料、買個零食，是不少人共同的回憶之一。有網友在PTT表示，他與好友在敘舊時，兩人互相分享自己小時候在福利社的回憶，讓他好奇詢問「大家小時候都喜歡買什麼有意思的東西呢？」

原PO透露，近期他在與好友敘舊時，剛好聊到學校的福利社，兩人也互相分享過去在福利社的經驗。他表示，自己經常在福利社買蘋果麵包、涼麵、熱狗、關東煮、科學麵、波卡、豆漿和蛋餅等零食，還有一些文具用品，朋友則是喜歡買蠶寶寶。

原PO分享，過去還曾看過有人因制服不合，特地去福利社再買一套。不過最讓他印象深刻的是幫大家跑腿的同學，他指出，跑腿費基本都落在5到10元。此外，還有一種同學是專門陪買的類型，原PO透露，這些人十分享受和朋友在福利社邊逛邊聊天，每次都空手去又空手回來，讓他覺得很有趣，好奇詢問「大家小時候都喜歡買什麼有意思的東西呢？」

文章底下，不少人分享自己在福利社必買的東西，其中最多網友點名「蘋果麵包」，「大波露巧克力、吸水開花聖誕樹」、「蘋果麵包！」、「毽子」、「科學麵必買」、「蘋果麵包」、「蘋果麵包、巧克力麵包、空氣包零食、炒麵、奇波力、鋁箔包飲料、關東煮」。

還有網友則回憶小時候在學校的故事，「集禮券換便宜飲料」、「肉包一顆5元，走廊訓導主任抓邊走邊吃」、「以前班導還規定只能買水跟牛奶，不能買飲料」、「以前特別喜歡買一瓶10元，擺在冰箱最後面會結冰的果汁」。

蘋果麵包。圖／聯合報系資料照片
蘋果麵包。圖／聯合報系資料照片

PTT 麵包 零食

延伸閱讀

宜蘭免費營養午餐滿意度達9成 有3項仍有加強空間

普渡拜拜菜鳥端「釋迦餅」上桌 遭主管痛罵：妳媽怎麼教的

英男中菜館外賣湯麵驚見大「冬菇」飄浮 餐廳這樣回應

共同回憶！屏縣中正國小麵包樹爺爺生病逝去學校徵圖文

相關新聞

學校福利社必買什麼？ 網激烈討論「童年零食」最多人點名它

在學生時代，趁著下課時間衝去福利社買一杯飲料、買個零食，是不少人共同的回憶之一。有網友在PTT上表示，他與好友在敘舊時，兩人互相分享自己小時候在福利社的回憶，讓他好奇詢問「大家小時候都喜歡買什麼有意思的東西呢？」

1999年綜藝為收視搏眼球！ 徐乃麟、曾國城上演大「娛」大「肉」的猛男秀

《紅白勝利》是以遊戲為主軸的綜藝節目，曾在華視、中視先後播出，節目口號為「紅白勝利，有夠犀利！」，好笑又感人的內容，即使停播了二十多年，仍讓不少人有印象。

你參加過嗎？ 急壞爹娘的寶寶爬行比賽！

你小時候是否有在不知情的情況下，被父母抓去比賽呢？最常見到的應該就是寶寶爬行比賽了！當寶寶開始會坐會爬的時候，父母總是會想自己的孩子參加一些趣味競賽，除了可以捕捉記錄自己寶貝的生長歷程，運氣好的話，還可以搬走一些尿布、奶粉或玩具。

半世紀前打電話關卡重重　全靠人工轉接才能通話

1985年，台灣尚未有直撥電話，電話機也不普遍，一般民眾要使用電話通訊，必需先用話機接通電信局，再告知接線自己所要接通的號碼，由接線小姐人工搭線到受話方才能通話。在人工轉接時代的手搖電話，都是透過接線生轉接，民眾拿起電話撥號，電話會轉到電信局的交換機房，當時都是由人工坐在交換機前進行運作，但是由於人工轉接的速度較慢，接線生在接電話時難免會有失誤，因此會發生找A公司卻轉到B公司的情況。

伴隨岡山人四十年光輝歲月！ 滿是看電影的時光｜岡山空軍中正堂

對於老一輩的岡山人來說，岡山空軍中正堂是看電影的天堂，收費低廉，常常有附近居民光臨。起初，中正堂電影院以前為軍隊舉辦活動的場所，也提供軍人及眷屬觀賞影片，後來開始對外開放，成為一個受歡迎的娛樂場所。

蘇有朋版《倚天屠龍記》一波三折 終開出紅盤刷新演員片酬！

金庸名著《倚天屠龍記》曾多次翻拍成影視作品，2002年底的華視推出的《倚天屠龍記》，為顧及武俠劇年輕族群，打造令人耳目一新的卡司組合，由當時新一代演員蘇有朋、賈靜雯、高圓圓主演，導演賴水清過去曾拍過一版《倚天屠龍記》電視劇，但他更欣賞這個組合，認為金庸筆下的張無忌只有17歲，而蘇有朋當時的年紀正好適合。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦