學校福利社必買什麼？ 網激烈討論「童年零食」最多人點名它

在學生時代，趁著下課時間衝去福利社買一杯飲料、買個零食，是不少人共同的回憶之一。有網友在PTT上表示，他與好友在敘舊時，兩人互相分享自己小時候在福利社的回憶，讓他好奇詢問「大家小時候都喜歡買什麼有意思的東西呢？」

原PO透露，近期他在與好友敘舊時，剛好聊到學校的福利社，兩人也互相分享過去在福利社的經驗。他表示，自己經常在福利社買蘋果麵包、涼麵、熱狗、關東煮、科學麵、波卡、豆漿和蛋餅等零食，還有一些文具用品，朋友則是喜歡買蠶寶寶。

原PO分享，過去還曾看過有人因制服不合，特地去福利社再買一套。不過最讓他印象深刻的是幫大家跑腿的同學，他指出，跑腿費基本都落在5到10元。此外，還有一種同學是專門陪買的類型，原PO透露，這些人十分享受和朋友在福利社邊逛邊聊天，每次都空手去又空手回來，讓他覺得很有趣，好奇詢問「大家小時候都喜歡買什麼有意思的東西呢？」

文章底下，不少人分享自己在福利社必買的東西，其中最多網友點名「蘋果麵包」，「大波露巧克力、吸水開花聖誕樹」、「蘋果麵包！」、「毽子」、「科學麵必買」、「蘋果麵包」、「蘋果麵包、巧克力麵包、空氣包零食、炒麵、奇波力、鋁箔包飲料、關東煮」。

還有網友則回憶小時候在學校的故事，「集禮券換便宜飲料」、「肉包一顆5元，走廊訓導主任抓邊走邊吃」、「以前班導還規定只能買水跟牛奶，不能買飲料」、「以前特別喜歡買一瓶10元，擺在冰箱最後面會結冰的果汁」。