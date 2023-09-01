嚇到半夜睡不著！小時候留下陰影的電影 「日本之最」被點名

每個人或多或少都有一部印象深刻的電影，也有許多人會因為電影的某個場景，在心中留下強烈陰影。一名網友分享自己小時候在電視上看《七夜怪談》，被貞子嚇到晚上睡不著，並詢問網友「看過哪部電影是你小時候的陰影？」

原PO在PTT八卦版發文表示，小孩看恐怖電影常常因為裡面的恐怖情節或血腥畫面，在心裡留下陰影。原PO提到，自己小時候看《七夜怪談》這部電影，貞子從古井裡爬出來，慢慢地靠近電視螢幕，最後居然從電視機裡爬到現實世界，看完嚇到晚上睡不著。

文章引發網友熱烈回應，分享在心裡留下陰影的恐怖電影，「人肉叉燒包，好一段時間不敢吃包子、水餃之類的」、「怪物，現在坐電梯都覺得底下有藏人」、「恰吉，看到娃娃都怕」、「It，都覺得水溝有小丑會在看你」、「戰慄遊戲、狂犬庫丘、禁入墳場，可惡的史蒂芬．金」。

其中，有不少人點名日本電影《怪談比留子》，認為是小時候經典恐怖電影之最，「怪談比留子，天花板沒有之一」、「人頭蜘蛛超恐怖」、「比留子沒有之一，到現在都怕蜘蛛」、「比留子，不過長大重看發現挺好笑的」。