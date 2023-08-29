回不去了…40年前15萬可買澄清湖33坪花園洋房 網：現連塔位都買不起

以前想賣房子除在大街小巷亂貼紅紙廣告之外，最有效的方法就是登報紙的房地產分類廣告。日前有一名網友貼出一張舊報紙的房地產分類廣告照片表示「當初15萬能買在澄清湖旁」，引發網友熱議「回不去了」。

有一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」上貼出一張照片並發文表示「當初15萬能買在澄清湖旁」，原PO貼出一張大約40年前舊報紙的房地產分類廣告照片，照片中可見其中最大格的分類廣告上寫著「15萬買33坪3房2廳壹樓純住家，還贈送大花園庭院，藝術圍牆，位於200公頃澄清湖國家公園旁，擁最幽美生活環境」的房地產廣告。

照片曝光後，立刻掀起網友們暴動，紛紛留言「真懷念」、「那個時代的15萬很大吧」、「現在15萬一坪都買不到」、「當初的15萬，應該是現在的1500萬」、「現在就是1500都不一定買的到」、「高雄愛心大戲院1982年開幕，這報紙大概是40年前」、「如果15萬買，現在漲到1000萬的話，稅金很可怕」、「當年澄清湖旁很荒涼，好像有麥當勞後才變好」。

不過也有網友KUSO回應「服務小姐那個比較吸引人」、「以前的指壓小姐應該都當阿嬤了」、「現在15萬還不一定能買在佛堂旁邊」、「現在15萬，塔位都買不起」、「你可以回到過去，跟你阿公說多買幾間」、「電話打不通」、「電話幫我弄清楚一點，我再打看看」。

其中有位網友很中肯的表示「請相信我，那時代有能力買15萬華夏的人，把他放到現今這年代，他一樣有能力買1500萬的大樓，不管年代怎麼變，有能力消費的人，放在哪個年代，他一樣能賺錢，因為他的腦袋就是有賺錢的本事」。