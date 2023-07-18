買個便當多了老婆！王男「撿紅包」打開傻眼 網揪1細節：就是給你的

依據台灣民俗習俗，路邊的「紅包」可能裝了某人的生辰八字、照片、指甲或是頭髮，用來尋找冥婚對象。而近日一名王姓男子發文表示，他中午去買便當，出門時沒看到，回來才發現門口有一個紅包袋，沒想太多就順手撿起來，結果裡面不但有99元，還有一張紙條，讓他毛骨悚然。

該名網友在臉書社團《靈異公社》貼出紅包裡面裝的紙，可以看到上面寫著：「致王郎，願與君同修西天，莫嫌女子突擾言，如欲同船共枕眠，還燒此紙以秉天」，另標示「卒庚子年十一月十八」。

王男順手撿紅包。圖擷自《靈異公社》

原PO表示，他住集合式住宅、上千戶，因為電梯有門禁卡管制，只有居住在同一樓層的住戶，才能從該層樓進出，而他和該層樓其他住戶又無交集，也鮮少碰面，「這東西怎麼來的，然後只寫個何時GG，我是要怎麼查」。另王男也請網友不要跟他亂「恭喜」。

對此，網友們還是不顧原PO意願，跟他刷了一排祝福，「第一次看到內容物」、「等你很久了，娶了吧」、「王郎…啊就是給你的啊」、「買個便當就能撿老婆回家了，真的是恭喜老爺賀喜夫人」、「省冷氣費真的是重點」、「住戶看上了您，不辭辛苦爬樓梯到您住處投遞，可見這毅力跟決心。王兄，您就接納了吧，對您未來的事業及家庭，都有很大的幫助」。不過也有網友認為，這要不是預謀，就會是惡作劇，怎麼會精準的寫出原PO姓氏，還丟在門口，而且紙條內文通常不會用打字的方式。