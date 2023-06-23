拜地基主少做1件事！媽擲10分鐘擲嘸筊 兒眼尖發現問題所在

原PO家中準備供品祭拜地基主，卻因為保鮮膜沒打開，讓地基主吃不飽。 圖擷自靈異公社 台灣人重視禮節習俗，每到重要節日都會拜神祭祖，有一名男網友和媽媽在家中準備豐盛的供品祭拜地基主，但是拜完後怎麼擲筊都沒有「杯」，男網友看了桌面後突然靈光乍現，再次擲筊詢問地基主，終於找到答案。

這名男網友在臉書「靈異公社」發文寫道，和媽媽在家中準備供品祭祀地基主，拜完後媽媽準備燒金紙，但是怎麼擲筊都沒有「杯」，丟了快10分鐘仍然無解，於是趕緊叫原PO來幫忙問地基主為什麼不給燒金紙。原PO看了一下桌面，似乎看到原因所在。

他先問地基主菜色是否滿意、不給燒金紙是否因為沒吃飽，得到的答案都是「聖筊」，而下一題就問到關鍵，「是不是我老母白飯的保鮮膜沒有開，祢沒吃到飯？」，這次一樣擲到聖筊。原PO於是趕緊打開保鮮膜，再請地基主慢慢吃。

過了10-15分鐘後，原PO再次詢問地基主是否吃飽了？可以燒金紙了嗎？這次就獲得「聖筊」。他在文末也提醒大家，再準備供品祭祀神明或祖先時，一定要將保鮮膜打開，才能讓神明、祖先享用得到供品。

貼文引起眾人熱議，「沒在擲筊的」、「這個真的厲害，，還知道一一的問，要是我，我就傻在哪裡不知如何」、「要怎麼問祂愛吃什麼嗎？」、「我被坳過，隔天再拜一次」、「拜地基主還有在擲笅，我還真第一次聽聞」、「我家的地基主愛吃鬍鬚張的雞腿便當」、「瓶蓋打開內行的，我有買手搖飲都是插上吸管的」、「買現成的保鮮膜拿掉，水果要洗過，誠心誠意」、「我看我婆婆拜地基主很像沒有擲杯耶！還說不能拜太久」、「我家的地基主是指定要吃素食的」。