他挖出民國82年薪資條 網看薪資哭了！他眼尖抓出高薪秘密

物價年年飆漲，唯獨薪水不漲，雖然法定基本工資有調升，但對一般人而言幫助不大。有網友挖出家中長輩在民國82年領到的薪資條，兩人薪水分別是69735元、44790元，讓人自嘆不如。不過也有眼尖網友發現，兩人都有「大陸津貼」，直言「派駐大陸這薪水算低」。

一名網友在臉書社團爆廢公社二館發文表示，「跟大家分享長輩今天翻出來的民國82年薪資條，左邊是丈夫右邊是太太，在同一家本土鞋業公司上班」。

根據他貼出的薪資條，丈夫的基本薪資26000元、職位加給14000元、大陸津貼30000元，總共70000元，扣除勞保等雜費為69735元。妻子的基本薪資16600元、職位加給8400元、大陸津貼20000元，共45000元，扣除勞保為44790元。

兩人薪水比現在許多人更高，更別提當年物價與現在差距極大。其他網友紛紛留言「那時候算很高耶」、「那時候是一個只要肯努力就一定能賺到錢的年代，現在是只要肯努力錢就會一直進慣老闆的口袋」、「以前的年代賺現在這種薪資真的夠用很多了，現在賺這樣的錢怎麼夠用」、「錢淹腳目的年代…時空背景差異太大，只能讓長輩回味而已，沒啥特殊意義」、「實質薪資倒退，也就是漲的比通膨少」。

不過也有網友發現兩人都有派駐大陸，有人留言「所以是外派去中國大陸工作是不是，大陸津貼」、「薪資很高，但是魔鬼在細節，夫妻外派大陸的津貼就佔一半薪資，所以扣除津貼其實沒有好到哪，一個薪資30000、一個薪資25000」。