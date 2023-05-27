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在南韓「霸氣上架」、台灣超商卻找嘸？網揭「這款」15元懷舊飲料藏身處

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友分享在南韓便利商店看的到台灣的15元懷舊飲料。圖截自爆廢公社二館
有網友分享在南韓便利商店看的到台灣的15元懷舊飲料。圖截自爆廢公社二館

許多人的童年回憶「思樂冰」重出江湖，僅在台北市東興路的7-ELEVEN道生門市販售。近日，有網友也分享一款懷舊飲料，但納悶為何在便利商店看不到，對此，網友們揭曉原因，並道出該款飲料的藏身處，更有網友表示「南韓超商看得到」。

一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」貼出一張照片，照片中是貼有價格標籤的一罐「阿薩姆芋香奶茶」，原PO則寫道「為什麼這種飲料7-11看不到，雜貨店才有？」對此，網友紛喊「好久沒喝過這口味了，懷念」、「喝的不是熱量，是回憶」、「這個超好喝，芋頭超香」、「這好喝餒！」。

有網友則點出原因，「因為連鎖超商、大賣場上架費貴，利潤都被吃掉，所以像這種小眾的會把通路主力放在一般雜貨店、工地福利社、國軍福利社、小蜜蜂車」、「小七的上架費很貴，如果期限內銷貨率不佳，會被下架，且上架費會沒收，然後瓶身規格一定要他們規定的尺寸」、「因為便利商店看的是銷售量，這款不是普遍口味」。

也有網友分享販售地點，「小北好像有」、「寶雅有賣唷」、「記得在家樂福買過」、「營區販賣機一堆」。有網友更指出，「釜山機場也有賣，一罐60台幣上下」、「南韓便利店也有」、「台灣超商看不到，我卻在南韓超商看得到」。

事實上，在台發展的南韓YouTuber「韓勾ㄟ金針菇」過去便曾分享在南韓便利商店找到「阿薩姆芋香奶茶」，並說自己在台灣也沒喝過。看到飲料包裝時，她更吃驚道「它也沒有寫韓文，它超霸氣的欸」。

她喝了一口則秒指原因，表示台灣飲料店「貢茶」在南韓剛起的時候，最紅的就是芋頭奶茶，「因為韓國人吃芋頭都是吃芋頭湯」，隨後解釋道芋頭湯顏色偏土色，不是像阿薩姆芋香奶茶包裝那樣，是比較亮的紫色，「因為它是紫色，完全get不到是用芋頭做成的飲料，會以為是特殊的味道」。

便利商店 南韓 奶茶 國軍 YouTuber 超商

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